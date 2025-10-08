Giải trí Sau 30 năm, MC Thanh Hương của Văn nghệ Chủ nhật VTV bây giờ ra sao? MC Thanh Hương chia sẻ thời gian gắn bó với VTV, từ những ngày đầu thử nghiệm với đạo diễn Khải Hưng đến khi trở thành MC chương trình Văn nghệ Chủ nhật.

Sau hơn 30 năm, MC Thanh Hương trở lại màn hình VTV với lời chào quen thuộc trong series Ký ức VTV phát sóng tối 9/8.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ trên sóng truyền hình đến trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả, chương trình Văn nghệ Chủ nhật không chỉ là một show truyền hình mà còn là thử thách lớn của Thanh Hương với công việc dẫn chương trình.

Nhớ lại những ngày đầu tiên lên sóng Thanh Hương chia sẻ về quá trình "thử nghiệm" gian nan, phải thử rất nhiều lần mới được đạo diễn NSND Khải Hưng - cha đẻ của chương trình - chấp nhận là MC của chương trình.

MC Thanh Hương ngày ấy và hiện tại. Ảnh: VTV

Theo đạo diễn Khải Hưng, chương trình ra đời theo ý tưởng của Tổng giám đốc VTV lúc đó là ông Hồ Anh Dũng, với mong muốn có một chương trình phát sóng vào Chủ nhật và được đặt tên là Văn nghệ Chủ nhật, ra mắt vào ngày 4/9.

Cấu trúc chương trình thời đó khá đơn giản với 3 chuyên mục chính. Thanh Hương dẫn dắt khán giả qua lời chào đầu, chuyên mục Tác giả - Tác phẩm, Tin tức quốc tế, phần Thư giãn và kết thúc bằng việc dẫn vào Phim.

NSƯT Minh Vượng chia sẻ, khi đó phần Thư giãn kéo dài 1-2 phút với 3-4 tiểu phẩm ngắn trở thành điểm nhấn được khán giả đón nhận nhiệt tình. Ảnh hưởng của chương trình đến mức khán giả gọi Minh Vượng là "bà co giãn".

NSƯT Việt Anh bày tỏ rất yêu mến NSƯT Minh Vượng và các nghệ sĩ Phạm Bằng, Văn Hiệp, Trịnh Mai - những tên tuổi đã trở thành tuổi thơ của cả một thế hệ.

NSƯT Việt Anh và NSƯT Minh Vượng. Ảnh: VTV

Với BTV Thục Khuê, Văn nghệ Chủ nhật không chỉ là công việc mà như một gia đình thực sự. Chị từng muốn thay đổi hình ảnh quen thuộc MC ngồi trên ghế mây với màu áo dài. Tuy nhiên, ngay khi thay đổi được phát sóng vào Chủ nhật, đến thứ Hai, khán giả gọi điện phản đối và yêu cầu quay trở lại hình ảnh cũ.

Trong số những phản hồi đáng nhớ, một em học sinh viết thư cho MC Thanh Hương, chia sẻ tình yêu dành cho chương trình và mong muốn được tặng chiếc áo dài mà MC hay mặc trên sóng.

Diễn viên Diệu Hương chia sẻ: "Từ những thước phim đầu tiên để tôi biết rung động, gắn liền với tuổi trẻ, tuổi thơ của tôi và nhen nhúm lên tình yêu với điện ảnh trong tôi, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Và may mắn thay, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam - VFC đã tạo cơ hội cho những người trẻ như tôi, giúp những ước mơ trở thành hiện thực".