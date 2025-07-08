Quốc tế Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ, ông Trump tuyên bố khả năng cao sẽ gặp ông Putin trong thời gian tới Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là rất cao “trong thời gian rất gần”.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Stephen Witkoff kéo dài 3 giờ đồng hồ đã kết thúc tại Điện Kremlin, theo thông báo từ văn phòng báo chí của nguyên thủ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: Anadolu

Ngay sau đó, ông Trump tuyên bố tại Nhà Trắng, rằng: “Có khả năng lớn là cuộc gặp sẽ diễn ra rất sớm”. Theo ông, các chi tiết của cuộc gặp vẫn chưa được xác định.

“Chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ gặp ở đâu, nhưng cuộc trao đổi với Tổng thống Putin vừa qua là rất tốt. Khả năng rất cao là chúng tôi sẽ hoàn tất vòng đối thoại này, hoàn tất chặng đường đang đi” - Ông Trump tuyên bố tại Nhà Trắng.