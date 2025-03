Giải trí Sau đăng quang Miss Global, Như Vân khóc nức nở khi về nước Trở về Việt Nam sau đăng quang Miss Global 2025, Như Vân bật khóc khi nhìn lại hành trình đã qua và tình cảm của đồng nghiệp, khán giả dành cho mình.

Sau đăng quang Miss Global 2025 - Hoa hậu Toàn cầu tại Thái Lan, Nguyễn Đình Như Vân vừa trở về Việt Nam thăm nhà, gặp gỡ mọi người.

Hoa hậu Như Vân.

Trên sân khấu, Như Vân bật khóc khi chia sẻ về vương miện vừa giành được. Người đẹp gửi lời cảm ơn ê-kíp đã đồng hành, ủng hộ cô trong suốt hành trình đã qua.

“Những người ngồi ở đây đã yêu thương tôi rất nhiều, không chỉ trong ngày hôm nay mà từ những bước chân đầu tiên của Như Vân ở TPHCM. Tôi mừng vì không làm cho mọi người thất vọng. Tận sâu trong trái tim, tôi thật lòng biết ơn và trân quý tình cảm của tất cả”, cô nghẹn ngào.

Thông qua hành trình của mình, Như Vân hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Cô nhấn mạnh: “Dù ngoài kia có bất kỳ vấn đề nào hay có gian khổ gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn mạnh mẽ, có những người yêu thương bên cạnh chắc chắn sẽ làm được những điều bản thân mong muốn”.

Người đẹp 9X chia sẻ trên cương vị Miss Global 2025, cô mong muốn thực hiện các dự án hỗ trợ những bà mẹ đơn thân tại Việt Nam và trên thế giới.

Sau sự kiện, Nguyễn Đình Như Vân thực hiện Sài Gòn Tour trên xe buýt hai tầng để chào mọi người. Cô tích cực giới thiệu, quảng bá những địa điểm quen thuộc của TPHCM với đoàn Miss Global như Nhà hát Thành phố, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, cầu Khánh Hội, cầu Ba Son, hồ Con Rùa…

Theo Như Vân, thành tích hoa hậu chỉ mới là bước khởi đầu. Với sự nỗ lực của mình, cô hy vọng có thể tạo ra những giá trị tích cực trong tương lai.

Như Vân và 2 cô con gái.

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê Lâm Đồng. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,74m và hình thể nóng bỏng 90-63-91cm. Là người mẫu chuyên nghiệp, cô được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng” cho các show diễn.

Trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Global, Như Vân giành Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Cô cũng từng là huấn luyện viên của The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024.