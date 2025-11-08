Kinh tế Sau hơn 1 năm 'gồng lỗ', người nuôi gà ở Nghệ An thở phào vì giá trứng tăng kỷ lục Sau hơn một năm liên tục chạm đáy khiến người chăn nuôi gồng mình chịu lỗ, giá trứng gà tại Nghệ An những ngày qua đã tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Người nuôi bắt đầu có lãi, song ngành chức năng khuyến cáo bà con không nên ồ ạt tái đàn để tránh rủi ro khi thị trường biến động.

Gần một tháng nay, giá trứng gà tăng nhanh. Ảnh: T.P

Theo khảo sát, gần một tháng qua, giá trứng gà ta trên thị trường Nghệ An tăng mạnh, mức giá dao động từ 2.800 - 5.000 đồng/quả, tùy loại.

Tại các chợ dân sinh, trứng gà đồi bán với giá 4.000 - 4.500 đồng/quả, trứng gà ta thường 3.500 - 3.700 đồng/quả, trứng gà công nghiệp 3.000 - 3.500 đồng/quả; trung bình đều tăng thêm 1.000 - 1.300 đồng/quả so với tháng trước.

Nhiều tiểu thương cho biết đây là mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm, chỉ trong vòng một tuần, giá trứng nhích lên thêm 7.000 - 10.000 đồng/chục.

So với cách đây một tháng, giá trứng tăng gấp 2,5 lần. Ảnh: T.P

Sáng 11/8, bà Nguyễn Thị Thanh (phường Vinh Lộc) đi chợ mua thực phẩm, bất ngờ khi giá trứng gà ta tăng từ 28.000 đồng/chục lên 40.000 đồng/chục. Riêng giá bán trứng gà cỏ, gà so còn cao hơn, tới 45.000 - 50.000 đồng/chục.

Không chỉ ở chợ truyền thống, tại các siêu thị, giá trứng cũng đồng loạt được niêm yết mới: trứng gà ta quê giỏ 10 quả 55.500 đồng, trứng Omega3 Dabaco 57.600 đồng/hộp 10 quả, trứng DHA 59.400 đồng/hộp 10 quả...

Giá trứng tăng, người chăn nuôi phấn khởi khi có lãi. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Thị Huyền, tiểu thương chợ Dùng (xã Đại Đồng) xác nhận, đây là đợt tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm qua. “Trứng gà từ giữa tháng 7 bắt đầu nhích lên, nhưng trong tuần qua tăng mạnh, tăng gấp 2,5 lần so với trước đó”, chị Huyền cho hay.

Với mức giá này, nhiều trang trại gà đẻ bắt đầu có lãi khá, thoát cảnh thua lỗ kéo dài. Ông Trần Sơn (xã Nghĩa Hưng), chủ trang trại gà đẻ đạt tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 1,5 vạn con cho biết, mỗi ngày thu hoạch 10.000 - 11.000 quả trứng, bán ra với giá 2.900 - 3.200 đồng/quả. “Đây là mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây, và là lần hiếm hoi từ giữa năm 2024 tới nay chúng tôi mới có lãi trở lại”, ông Sơn cho biết.

Tại các chợ đầu mối, sức tiêu thụ trứng tăng vọt so với trước đây dù giá trứng tăng mạnh. Ảnh: T.P

Tại xã An Châu, nơi tập trung gần 200 trang trại chuyên nuôi gà đẻ và gà thương phẩm, tổng đàn khoảng 1 triệu con/năm, mỗi ngày đưa ra thị trường hàng vạn quả trứng. Thời điểm này, giá gà thịt và trứng gà cùng tăng, giúp bà con bớt áp lực sau nhiều tháng gánh lỗ.

Chỉ mới cách đây vài tháng, bức tranh hoàn toàn trái ngược. Từ năm 2024 đến hết tháng 6/2025, giá trứng gà xuống thấp chưa từng có, thương lái thu mua chỉ 1.300 - 1.600 đồng/quả, khiến người nuôi mỗi ngày lỗ hàng triệu đồng. Giá gà thịt cũng lao dốc từ 60.000 đồng/kg xuống còn 42.000 đồng/kg.

Sau thời gian dài gồng mình chịu lỗ do giá trứng chạm đáy, nay giá trứng tăng cao giúp người chăn nuôi có lãi khá. Ảnh: T.P

Trong khi gà thịt có thể xuất bán sớm để “cắt lỗ”, thì gà đẻ lấy trứng buộc phải duy trì đàn, dẫn đến thua lỗ kéo dài. Anh Lê Văn Giang, chủ trại gà hơn 5.000 con tại xã An Châu nhớ lại: “Tháng 3, 4 vừa rồi, mỗi quả trứng bán ra chỉ 1.400 - 1.600 đồng, mỗi ngày tôi lỗ từ 1 - 2 triệu đồng. Không thể trụ nổi, tôi phải bán bớt khoảng 2.000 con để giảm chi phí”.

Theo ngành nông nghiệp, đợt tăng giá mạnh lần này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: bước vào mùa sản xuất bánh Trung thu, bánh kẹo Tết khiến nhu cầu tiêu thụ trứng tăng; dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến người tiêu dùng tìm đến trứng gà làm thực phẩm thay thế; thời tiết mưa bão, nắng nóng cực đoan khiến nhiều trang trại bị ngập úng hoặc gà chết, làm giảm năng suất đẻ trứng...

Theo khuyến cáo, dù giá trứng tăng song người dân không nên ồ ạt tăng đàn, tái đàn. Ảnh: T.P

Thêm vào đó, sau thời gian dài giá chạm đáy, nhiều trại gà đã cắt giảm đàn, thậm chí bỏ chuồng, chưa tái đàn, dẫn đến nguồn cung giảm.

Dù giá gà và trứng gà tăng giúp người nuôi bù đắp phần nào thua lỗ, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con không nên vội vàng mở rộng đàn ồ ạt. Người nuôi cần căn cứ vào nhu cầu thị trường, theo dõi sát tình hình dịch bệnh, tránh rủi ro khi giá đảo chiều.