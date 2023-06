Sau khan hàng sốt giá, quạt tích điện rơi vào cảnh ế ẩm

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nghệ An ước đạt 8.489,35 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2022.