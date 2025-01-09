Thứ Hai, 1/9/2025
Sau khi kết thúc diễu binh Quốc khánh 2/9 các khối sẽ di chuyển theo 7 hướng nào?

Quốc Duẩn 01/09/2025 07:32

Sau khi kết thúc diễu binh Quốc khánh 2/9, các khối sẽ rẽ theo 7 hướng khác nhau, tạo thuận lợi trong di chuyển và giúp người dân dễ lên kế hoạch về nhà.

Sau khi kết thúc diễu binh Quốc khánh 2/9, hàng chục nghìn người cùng phương tiện sẽ tỏa ra theo bảy hướng chính về điểm tập kết. Người dân nắm rõ hướng sẽ lên kế hoạch di chuyển hợp lý.

Sau khi kết thúc diễu binh Quốc khánh 2/9 các khối sẽ di chuyển theo 7 hướng nào?
Hướng di chuyển Khối lực lượng Điểm tập kết
SVĐ Quần NgựaKhối đi bộ: Quân đội, Công anSân vận động Quần Ngựa
Quảng trường Cách mạng Tháng TámKhối Nghi trượng, một phần đi bộQuảng trường Cách mạng Tháng Tám
Công viên Thống NhấtMột phần khối đi bộCông viên Thống Nhất
Công viên Bách ThảoKhối Kỵ binh, Cảnh sát cơ độngCông viên Bách Thảo
SVĐ Hàng ĐẫyKhối Quần chúng, Văn hóa–Thể thaoSân vận động Hàng Đẫy
Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòngKhối xe tăng, bánh xíchSở Chỉ huy Bộ Quốc phòng
Trường đua F1 (Mỹ Đình)Khối xe cơ giới bánh lốpTrường đua F1, Mỹ Đình

Người dân nên tránh theo đoàn các khối vào khu vực tập kết cuối cùng, những nơi đó phục vụ công việc nội bộ của các lực lượng tham gia.

      Sau khi kết thúc diễu binh Quốc khánh 2/9 các khối sẽ di chuyển theo 7 hướng nào?

