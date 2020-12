Sau khi mẹ bị bắt, con trai sa lưới cùng 2 bánh heroin

Chiều 16/12, UBND huyện Quỳ Hợp đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban Chuyên án Công an huyện Quỳ Hợp phá thành công chuyên án 120G, bắt Hồ Ngọc Quý (SN 1989), thu giữ 2 bánh heroin.



Xác lập chuyên án 120G

Vào cuối tháng 10/2020, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện có một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới về huyện Quỳ Hợp tiêu thụ và trung chuyển đi các địa bàn khác. Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện đường dây mua bán ma túy này do đối tượng Hồ Ngọc Quý, trú tại huyện Quế Phong cầm đầu.

Tang vật vụ án. Ảnh: Phan Giang Sau khi mẹ đẻ bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt khi đang mang ma túy vào Huế tiêu thụ, Hồ Ngọc Quý tiếp tục móc nối với các đối tượng cung cấp ma túy ở Lào - từ “nguồn” cung cấp của mẹ mình để tìm nguồn hàng mua ma túy về tiêu thụ kiếm lời. Mẹ đẻ vừa bị bắt, nên Quý rất cảnh giác và mang theo vũ khí nóng để phòng thân, sẵn sàng chống trả lực lượng Công an để tẩu thoát khi bị phát hiện.



Mặt khác, các đối tượng trong đường dây này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi tuyến đường di chuyển, lợi dụng địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, khi phát hiện có động tĩnh đối tượng liền lẩn trốn vào rừng núi. Đặc biệt, các đối tượng này còn thường xuyên thay đổi “người” vận chuyển hàng nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng Công an Quỳ Hợp. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo xác lập chuyên án 120G kiên quyết đấu tranh, triệt xóa đường dây tội phạm này.

Đánh án lúc rạng sáng

Đối tượng Hồ Ngọc Quý. Ảnh: Phan Giang Sau quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, các trinh sát đã bí mật theo dõi mọi di biến động của đối tượng. Ban chuyên án xác định không thể bắt đối tượng khi đang di chuyển bằng ô tô sẽ gây nguy hiểm, chia thành 3 mũi tấn công, một mũi đón đường lên Quỳ Châu, một mũi đón đường xuống Thái Hòa và mũi nữa bám theo đối tượng.



Vào lúc 02 giờ 30 phút sáng 15/12, Ban chuyên án phát hiện đối tượng xuất hiện tại khu vực Quán Karaoke Sinh Thái, thuộc xã Tam Hợp (Quỳ Hợp). Khi Quý chuẩn bị lên xe ô tô, di chuyển đến địa điểm để giao dịch ma túy, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, áp sát và khống chế, quật ngã đối tượng, bắt quả tang Hồ Ngọc Quý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” tang vật thu giữ gồm 2 bánh herôin, 1 xe ô tô, 1 con dao và một số vật chứng liên quan khác.

Ngay khi bị bắt, đối tượng tỏ ra bình thản và ngoan cố, nhất quyết không chịu thừa nhận số ma túy của mình mang theo. Song, với những tài liệu, chứng cứ mà các trinh sát đưa ra, đối tượng Hồ Ngọc Quý đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.