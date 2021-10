Sau mưa lũ, rau xanh Nghệ An tăng giá gấp 2-3 lần

Hiện trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, giá rau xanh đã tăng gấp 3 - 4 lần so với thời điểm trước ngập lụt. Cụ thể như: Hành hoa có giá bán 23 nghìn đồng/kg, cải ngọt, cải chíp 16 nghìn đồng/kg, bắp cải 8 - 9 nghìn đồng/kg, cà rốt 12 nghìn đồng/kg, dưa chuột 15 nghìn đồng/kg...

Bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: Mưa lụt đã khiến trên 80% diện tích rau vụ đông của địa phương bị ngập nặng (khoảng 90ha), gây thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Mặc dù vậy, việc khôi phục sản xuất trở lại của bà con vẫn đang gặp khó khăn do thời tiết dự báo sẽ còn mưa nhiều trong những ngày tới.

Tại xã Hưng Đông, nơi cung cấp lượng rau lớn cho địa bàn TP.Vinh cũng bị thiệt hại trên 40 ha trong đợt mưa lũ vừa qua. Bà Nguyễn Thị Mùi, xóm Vinh Xuân cho biết: "Mặc dù 3 sào rau của gia đình đã bị xóa sổ tuy nhiên hiện chúng tôi chưa dám trồng lại những loại rau vụ đông chính như cải xanh, xà lách, cúc, mùi... do từ thời điểm gieo trồng đến lúc thu hoạch sẽ mất khoảng 1 tháng, với thời tiết vào mùa mưa bão thất thường sẽ thì nguy cơ bị mất trắng sẽ còn tiếp diễn. Do đó, hiện bà con chỉ tập trung trồng rau cải xút, chỉ 1 tuần là thu hoạch, nếu gặp rủi ro cũng giảm được phần nào thiệt hại...".

Giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn TP.Vinh đang ở mức cao. Ảnh: Quang An

Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn TP.Vinh, giá rau xanh hiện cũng đang ở mức cao gấp 2 - 3 lần so với trước thời điểm ngập lụt. Anh Hồ Trọng Thương - thương lái chuyên thu mua rau chia sẻ: Hiện tại nguồn cung rau xanh trên địa bàn Nghệ An đang sụt giảm do các vùng rau tại Nghệ An chưa kịp phục hồi nên mỗi ngày anh đều đi ra các mối phía Bắc mua từ 6 - 7 tấn bắp cải, cải ngọt, cải cúc, cà pháo, cải thảo, súp lơ xanh… để nhập về các chợ, các cửa hàng nông sản. Do giá đầu vào cao cộng thêm chi phí vận chuyển trong mùa dịch tăng lên nên việc giá rau xanh đến tay người tiêu dùng đang ở mức cao cũng là điều dễ hiểu./.