Sau mưa lũ, rau xanh ở Nghệ An 'đội giá'

Mưa lớn khiến nhiều diện tích rau bị ngập. Ảnh: T.P

Ảnh hưởng của mưa lớn khiến 20 ha rau màu vụ đông đang lên xanh của xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) bị ngập trong nước. Chủ yếu là rau cải canh, bí đỏ lấy ngọn. Chị Nguyễn Thị Hạnh ở xóm Thiên Tân, xã Thượng Tân Lộc cho biết: “Rau cải canh đã lên cao, đang thu hoạch tỉa, còn ngọn bí thì đang rộ vụ thu hái. Thế nhưng, nước dâng cao nên ngập úng cả. Sau khi nước rút, bùn đất nhão nhoét, cộng thêm nữa là nắng nóng nên diện tích rau bị ngập coi như phải nhổ bỏ, chờ đất khô rồi gieo lại lứa khác”.

Bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lớn vừa qua là vùng rau ở Hưng Đông, Đông Vĩnh, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Ân (thành phố Vinh); Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Văn, Quỳnh Tam(Quỳnh Lưu), Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai)... Những đồng rau ngập trong mênh mông nước, chủ yếu là rau mầm, rau cải các loại, mướp, hành hoa, su su...

Theo thống kê, đợt mưa lớn vừa qua, toàn tỉnh có hàng nghìn ha rau vụ đông sớm ngập sâu trong nước, nhiều diện tích bị xóa sổ hoàn toàn. Hiện nhiều vùng rau chuyên canh đang chờ đất khô ráo để gieo, trỉa lại lứa mới.

Các vùng trồng rau trong tỉnh bị thiệt hại, do đó, nguồn cung rau ra thị trường cũng bị hạn chế. Trong khi đó, nguồn cung rau ở các tỉnh, thành khác thời điểm này cũng khan hiếm do không phải chính vụ thu hoạch, đây chính là lý do khiến giá rau xanh ở các chợ bị đẩy giá lên cao.

Giá rau các chợ dân sinh tăng cao, nhất là các loại rau ăn lá, như hành hoa, giá tăng gấp 3-5 lần cũng không có bán. Ảnh: T.P

Theo khảo sát, hiện tại, ở các chợ dân sinh, giá rau tăng thêm 30-50%, thậm chí có những loại tăng gấp 2-3 lần so với trước đợt mưa lũ. Cụ thể, rau muống tăng từ 5.000 đồng lên 8.000 -10.000 đồng/bó; rau cải tăng từ 15.000 đồng/kg lên 25.000- 27.000 đồng/kg; đậu cô-ve tăng từ 25.000 đồng/kg lên 35.000 – 37.000 đồng/kg; rau ngót 10.000-12.000 đồng/bó. Riêng hành hoa, giá đã tăng gấp 3 so với trước mưa lũ, theo đó, 1 kg hành hoa có giá 80.000-100.000 đồng/kg. Các loại củ, quả giá biến động nhẹ, theo đó, bí xanh, bí đỏ, khoai tây, dưa chuột, cà rốt tăng thêm 2.000-3.000 đồng/kg.

“Giá rau tăng cao nhưng cũng không dễ tìm mối để nhập hàng. Tăng mạnh nhất trong các loại rau là rau ăn lá như rau cải các loại, ngọn khoai, ngọn bí, còn giá các loại củ, quả thì khá ổn định. Giá nhập vào tăng nên giá bán ra cũng tăng theo. Ví dụ như hành lá, dù giá tăng gấp 3-5 lần ngày thường vẫn không lấy được hàng để bán, hầu hết là hành dập nát, úa lầy”, chị Nguyễn Thị Ánh - chủ một quầy rau ở chợ Quán Lau cho biết.

Các bà nội trợ lựa chọn các loại củ, quả, giá ít biến động để thay thế rau ăn lá. Ảnh: T.P

Giá rau tăng nóng song đa phần, người nội trợ nhanh chóng thích ứng. Theo đó, nhiều người chuyển sang ăn các loại củ, quả; măng ngọt, măng nứa; tiết giảm rau gia vị…

Bà Nguyễn Thị Minh - người dân phường Hưng Dũng cho biết: “Năm nào cũng vậy, sau mưa lũ là rau khan hiếm và đắt hơn trước. Thời điểm rau ăn lá đắt đỏ thì mình chuyển sang ăn bầu, bí, măng, ngô ngọt thay thế hoặc chọn ăn các loại rau đang sẵn như rau muống. Chỉ khoảng mươi ngày nữa, khi đó, các trà rau vụ đông sẽ phát triển, thu hoạch thì giá rau sẽ rẻ trở lại”.

Nắng lên, đất khô ráo, người dân khôi phục sản xuất, giá rau sẽ sớm bình ổn. Ảnh: T.P

Theo đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thì nguồn cung rau khan hiếm chỉ xảy ra trong thời điểm nhất định do mưa lũ, rau vụ đông bị hư hại. Chỉ một thời gian ngắn, các vùng trồng được khôi phục, các loại rau ngắn ngày như cải, cải cúc sẽ rộ vụ thu hoạch, lúc đó, giá rau sẽ ổn định trở lại…