Sau phản ánh của Báo Nghệ An, cá chết tại hồ điều hòa TP Vinh đã được thu gom

Sau khi Báo Nghệ An đăng tải bài viết: "Ô nhiễm "kép" đang "bức tử" môi trường hồ điều hòa ở TP.Vinh" , chính quyền TP Vinh đã chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh - đơn vị trực tiếp quản lý hồ điều hòa cuối kênh Bắc, phải nhanh chóng thu gom xác cá chết, đảm bảo môi trường tại hồ điều hòa.

Theo ghi nhận của P.V, trong chiều 23/7, các công nhân đã tiến hành vớt cá chết tại lòng hồ. Sau khi vớt, cá được chôn lấp và rắc vôi bột để đảm bảo môi trường. Đến cuối chiều cùng ngày, mặt hồ điều hòa cơ bản đã không còn tình trạng cá chết.

Các công nhân thu gom cá chết tại hồ điều hòa. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Vinh cho biết: Tình trạng cá chết tại hồ điều hòa là do thời gian qua nắng nóng kéo dài, môi trường sống của cá bị thay đổi, cộng với việc nguồn nước tại hồ điều hòa bị ô nhiễm do một số người dân xả rác bừa bãi xuống lòng hồ. Ngay sau khi Báo Nghệ An phản ánh, chúng tôi đã chỉ đạo xử lý kịp thời".

Toàn bộ số cá chết được vớt lên. Ảnh: Quang An

Đối với vấn đề rác thải xung quanh hồ điều hòa có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do một số hộ dân lén lút kinh doanh đồ ăn, nước giải khát tại khu vực hồ, sau đó không thu gom rác để xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng tập trung quanh hồ để ăn uống, vui chơi cũng xả rác bừa bãi.

Sau khi thu gom, xác cá được chôn lấp và xử lý vôi bột, mặt hồ đã trong xanh trở lại. Ảnh: Quang An

Do đó, TP Vinh sẽ chỉ đạo chính quyền các xã Hưng Lộc, Hưng Hòa phối hợp với Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thành lập các đội tuần tra. Nhiệm vụ của lực lượng này là kiểm tra khu vực hồ hàng ngày, xử lý nghiêm hành vi buôn bán xung quanh hồ điều hòa, nhắc nhở những người dân xả rác bừa bãi. Song song với đó cũng xử lý kịp thời nếu có tình trạng cá chết trong thời gian tới để đảm bảo môi trường xanh tại hồ điều hòa lớn nhất thành phố.