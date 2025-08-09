Tôn giáo - Tín ngưỡng Sau Rằm tháng 7, tiết lộ 4 con giáp đón làn sóng may mắn Tử vi tiết lộ 4 con giáp đón làn sóng may mắn ập đến sau Rằm tháng 7, với vận trình tài lộc và sự nghiệp thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Tý: Bậc thầy nắm bắt thời cơ

Theo luận giải tử vi, người tuổi Tý bước vào thời kỳ cực kỳ thuận lợi. Sao tài lộc chiếu mệnh giúp các khoản đầu tư trước đây bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhìn chung tử vi cho thấy đây là giai đoạn "thiên thời địa lợi" với tuổi Tý khi mọi dự án kinh doanh đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần: Sự nghiệp thăng hoa vượt bậc

Tử vi tuần này chỉ rõ, bản lĩnh mạnh mẽ của tuổi Dần giờ đây tìm được đất diễn. Cung quan lộc có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, đặc biệt với những ai đảm nhận vị trí lãnh đạo. Xem tử vi có thể thấy đây chính thời điểm vàng để mở rộng quy mô công việc kinh doanh.

Tuổi Thìn: Tầm nhìn chiến lược được đền đáp

Sau Rằm tháng 7, tử vi ghi nhận tuổi Thìn gặt hái thành quả từ những quyết định táo bạo. Cung tài bạch có dấu hiệu tích cực, các khoản đầu tư sinh lời ngoài mong đợi. Có thể nói đây là giai đoạn tử vi ủng hộ mọi quyết định tài chính của tuổi Thìn.

Tuổi Hợi: Quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào

Tử vi sau Rằm tháng 7 dự báo tuổi Hợi được quý nhân phù trợ đắc lực. Các mối quan hệ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh bất ngờ. Nhìn chung tử vi khẳng định đây là thời điểm thích hợp để tuổi Hợi an tâm tích lũy và ổn định tài chính dài hạn.