Sau Tết, ga tàu, bến xe vẫn vắng

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày, người dân bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn để làm việc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, lượng người về quê trong dịp trước Tết không đông nên vì thế nên tình hình tàu xe đi lại dịp sau Tết của người dân không căng thẳng như những năm trước.

Người dân mua vé tàu tại ga Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Tại bến xe Bắc Vinh, mặc dù hoạt động vận tải hành khách từ Nghệ An đi, đến các tỉnh đã quay trở lại hoạt động bình thường, tuy nhiên lo ngại dịch bệnh nên trong dịp trước và sau Tết lượng hành khách đi lại bằng xe khách bị giảm sút đáng kể.



Theo khảo sát, bình thường tại Bến xe Bắc Vinh có gần 50 tuyến xe khách liên tỉnh đi, đến Nghệ An với các tỉnh, tuy nhiên, dịp này mỗi ngày chỉ có 40 lượt xe đi và đến. So với ngày thường, chỉ đạt 30% năng lực vận chuyển, và chưa thể so sánh được với các dịp Tết năm trước.

Một số người dân ra đón xe trên đường tránh Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Tại ga Vinh, dịp ra Tết ngành đường sắt đã bố trí 10 đôi tàu chạy Hà Nội – Sài Gòn và thêm 2 đôi SE23 và SE24 tăng cường. Riêng tuyến Vinh – Hà Nội duy trì 2 đôi tàu NA1, NA2 và tăng cường thêm đôi tàu NA3 và NA4 vào các ngày 5 và 6 tháng Giêng. Tuy nhiên, lượng khách đi tàu không đông như những năm trước đây.

Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt đã tăng cường thêm một số đôi tàu, thế nhưng lượng khách không đông như những năm trước. Ảnh: Tiến Đông

Theo đại diện ga Vinh, dịp này, mỗi chuyến tàu xuất phát tại Vinh chỉ có khoảng 100 khách lên tàu, lượng vé bán ra mỗi chuyến cũng chỉ xấp xỉ đạt 80%. Bên cạnh đó, từ nay đến rằm tháng Giêng vẫn còn nhiều chuyến tàu vé chưa bán hết.

Tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự kiến lượng hành khách, hành lý và hàng hóa đến và đi qua sân bay Vinh giai đoạn cao điểm từ 15/12 âm lịch đến 15/01 âm lịch (17/1 đến 15/2/2022), khoảng 379.557 người, cùng với đó là 1.694 tấn hành lý, 850 tấn hàng hóa.

Người dân ngồi đợi tàu tại ga Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Do lo ngại dịch bệnh nên trước Tết người dân về quê không nhiều nên sau Tết, áp lực đi lại của các phương tiện vận tải hành khách không cao như những năm trước. Ảnh: Tiến Đông

Theo nhận định, dù lượng khách về quê sụt giảm vào thời điểm trước Tết, tuy nhiên sau khi ra Tết, từ thời điểm rằm tháng Giêng trở đi, lượng khách xuất phát từ Vinh qua đường bộ, đường sắt và đường hàng không sẽ tăng lên. Bởi vì nhiều người dân, lao động về quê tránh dịch từ trong Tết sẽ có nhu cầu đi tìm kiếm việc làm sau khi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa phương đã quay trở lại trạng thái bình thường. Chính vì thế, nhiều đơn vị vận tải cũng đã sẵn sàng phương án, bố trí phương tiện vận tải tăng cường khi nhu cầu đi lại của người dân tăng lên.