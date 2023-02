Sau Tết, nguồn cung khan hiếm, tôm ‘sốt’ giá

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Sau Tết Nguyên đán, giá tôm tại các chợ dân sinh ở Nghệ An tăng vọt, tăng thêm 100.000-150.000 đồng/kg song vẫn khan hàng.

Theo khảo sát, hiện ở các chợ trên địa bàn thành phố Vinh, chân thẻ chân trắng loại 20-25 con/1kg có giá 370.000-400.000 đồng/kg; loại 40-50 con có giá 300.000 -320.000 đồng/kg; loại 60-70 con có giá từ 250.000-270.000 đồng/kg, thấp nhất là loại 90-100 con/1kg có giá 200.000-210.000 đồng/kg. Đây được coi là mức giá cao nhất từ trước đến nay, gấp 2-3 lần so với cách đây 2 tháng và cao hơn 50% so với tôm Tết.

“Tôm đội giá từng ngày. Tôm to giá cao vẫn khan hàng, mỗi phiên chợ nài nỉ mãi sỉ mới để lại cho một vài cân để bán lẻ. Tôm đắt nhưng vẫn rất dễ bán vì nhu cầu của người dân tăng cao, nhất là các quán lẩu hút khách sau Tết”, chị Nguyễn Thị Phượng, một tiểu thương kinh doanh hải sản ở chợ Hưng Dũng (TP.Vinh) cho biết.

Không chỉ tại các chợ dân sinh mà tại các cửa hàng chuyên hải sản tươi sống, giá tôm cũng ở mức cao “ngất ngưởng” và khan hiếm nguồn cung. Chị Phùng Thị Mai, chủ cửa hàng hải sản tươi sống ở đường Hồng Bàng cho biết: “Tôm thẻ, tôm sú thời điểm này chủ yếu nhập từ Tiền Giang, Cà Mau, Bình Thuận ra. Giá tôm hiện tại đã tăng cao do nguồn cung không dồi dào khi tôm miền Nam chưa vào vụ thu hoạch còn ở miền Bắc, miền Trung thì chưa đến vụ nuôi. Trong khi đó, cước vận chuyển lại đội giá mạnh so với trước”.

Giá tôm tăng cao, dễ tiêu thụ nhưng thời điểm này, ở địa bàn Nghệ An hầu như không có tôm để thu hoạch.

Anh Nguyễn Văn Hoà, chủ cơ sở nuôi tôm Hoà Phát (Xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán cơ sở chúng tôi xuất bán ra thị trường 30 tấn tôm thương phẩm. Vào đầu tháng 1/2023, vừa thả nuôi trái vụ gần 1ha nhưng phải đến 30/4 mới có tôm bán ra thị trường. Thời điểm này, chỉ một vài hộ là có tôm sót lại trong ao hồ nhưng số lượng không nhiều. Do đó, dù giá cao gấp nhiều lần so với trước nhưng người nuôi tôm ở Nghệ An không có hàng để bán”.

Thu hoạch vét đợt tôm cuối để chuẩn bị ao nuôi cho vụ mới, anh Nguyễn Văn Hào (xóm Bắc Thắng, xã Nghi Tiến huyện Nghi Lộc) vừa bán cho thương lái gần 1 tạ tôm sót với giá 340.000 đồng/kg loại 25 con. Anh Hào cho biết: “So với thời điểm này năm ngoái thì giá tôm đã tăng gần gấp 3. Với mức giá này, người nuôi tôm lãi đậm song rất tiếc là không còn hàng để bán”.

Cũng theo anh Hào, nếu như mọi năm, thời điểm này, giá tôm có tăng nhưng không đáng kể và nhiều ao tôm ở Nghệ An vẫn có hàng cung ứng ra thị trường. Song năm nay, gặp thời tiết bất lợi, mưa trái mùa, lũ lụt, dịch bệnh nên tôm vụ Đông thất bát, do đó, nguồn cung ra thị trường ít hơn.

Hiện nay, hầu hết ao nuôi tôm trong toàn tỉnh đang cải tạo, chuẩn bị cho vụ thả mới vào tháng 4/2023; một số mô hình nuôi tôm công nghệ cao đã thả tôm cách đây một tháng nhưng tôm chưa đến kỳ xuất bán nên không có nguồn cung cho thị trường. Theo đó, dự báo trong khoảng 2-3 tháng nữa, giá tôm vẫn tiếp tục neo cao.