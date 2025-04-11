Quốc tế Sau thời gian dài đóng cửa, tín hiệu đầu tiên hướng tới Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại Chính phủ Mỹ đã có thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử, trong những ngày vừa qua xuất hiện nhiều tín hiệu vui đầu tiên về việc có thể mở cửa trở lại.

Đồi Capitol. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, những tín hiệu vui đầu tiên hướng đến việc chấm dứt việc đóng cửa chính phủ kéo dài gần như kỷ lục, đã xuất hiện tại Mỹ. Ngày 3/11, tại Đồi Capitol, các đảng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa và Dân chủ Thượng viện đã nói về "đoạn dốc cuối" của sự gián đoạn này.

Trong 34 ngày, một cuộc đối đầu giữa Quốc hội và Tổng thống Donald Trump đã đóng cửa một loạt các chương trình liên bang bao gồm những chương trình cung cấp viện trợ cho người Mỹ có thu nhập thấp, tiền lương của binh sĩ Mỹ và các hoạt động tại sân bay.

Một năm tài chính mới bắt đầu vào ngày 1/10 mà không có luật nào được ban hành để tài trợ cho các hoạt động này. Hàng ngàn nhân viên liên bang hiện đang tạm dừng công việc, và cuộc chiến đã treo khoảng 1,7 nghìn tỷ đô la trong các quỹ, chiếm khoảng 1/3 tổng chi tiêu của Mỹ hàng năm.

"Tôi thấy lạc quan" - Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune, một đảng viên Cộng hòa nói với các phóng viên khi được hỏi về triển vọng chấm dứt việc chính phủ đóng cửa khiến nhiều nhân viên liên bang đi làm mà không có tiền lương.

Nhiều hộ gia đình thu nhập thấp cũng đang chứng kiến các khoản trợ cấp tem phiếu thực phẩm bị cắt giảm hoặc chỉ được tài trợ một phần.

Ông John Thune - Thượng nghị sĩ Cộng hòa nhận định: "Dựa trên cảm nhận và kinh nghiệm của tôi về cách mọi việc thường diễn ra, tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần đến một lối thoát cho bế tắc này".

Thượng nghị sĩ Dick Durbin, lãnh đạo thứ hai của phe Dân chủ tại Thượng viện cũng đồng tình: “Tôi cũng cảm thấy vậy.” Tuy nhiên, ông nhanh chóng bổ sung: “Chúng ta vẫn đang bị mắc kẹt ở điểm mấu chốt - đó là phải làm gì với chi phí chăm sóc y tế".

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện, Susan Collins (bang Maine) cho biết, đã có tiến triển khi phe Dân chủ đề xuất cụ thể để tháo gỡ bế tắc, và nhân viên hai đảng đã làm việc suốt cuối tuần.

Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ ôn hòa lưỡng đảng tại Hạ viện đã đưa ra kế hoạch thỏa hiệp.

Theo Axios, 4 nghị sĩ trung dung gồm 3 người Cộng hòa và 1 người Dân chủ, đã đề xuất gia hạn 2 năm cho tín dụng thuế mở rộng trong Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA), nhưng kèm theo giới hạn mới đối với những người có thu nhập gần mức tối đa được hưởng hỗ trợ.

Từ ngày 1/10, các nhóm Thượng nghị sĩ thuộc cả 2 đảng đã tổ chức nhiều cuộc họp kín rải rác nhằm tìm cách tháo gỡ tình trạng bế tắc đang bao trùm Washington, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.