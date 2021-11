'Say' chứng khoán, gã thanh niên cướp giây chuyền để trả nợ ngân hàng

Ngày 1/11, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Ngãi (SN 2001), trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai về hành vi cướp giật tài sản.



Trước đó, chiều 30/10, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được thông tin về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Đông Tự thuộc thôn 13, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Theo chủ tiệm vàng, khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, có 1 nam thanh niên đến hỏi mua 1 dây chuyền vàng 2 chỉ loại 24K, trị giá khoảng 10,6 triệu đồng. Khi chủ tiệm vàng mang dây chuyền ra thì vị khách đeo thử sợi dây chuyền vào cổ rồi quay ra xe mô tô lấy điện thoại để chuyển khoản tiền. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy.

Đối tượng Vũ Văn Ngãi tại Công an thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai đã triển khai lực lượng để xác minh và truy tìm đối tượng phạm tội. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng Vũ Văn Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng Đông Tự. Đến trưa 31/10, biết không thể thoát tội, Vũ Văn Ngãi đã đến Công an thị xã Hoàng Mai đầu thú.