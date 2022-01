SCDI hỗ trợ hiệu quả Nghệ An phòng, chống HIV/AIDS và Lao

SCDI là tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập, được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập vào năm 2010. Các hoạt động của SCDI là nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập xã hội của những người dễ bị tổn thương (người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới nữ, người hành nghề mại dâm, thanh, thiếu niên sử dụng ma túy đá, người có HIV, người vô gia cư và người sống trong khu ổ chuột).

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, định hướng triển khai năm 2022 về hoạt động phòng, chống Lao - HIV/AIDS do SCDI tài trợ. Ảnh: Thành Chung SCDI có mặt và hoạt động tại Nghệ An từ năm 2015. Trong năm 2021, SCDI đã phối hợp cùng CDC Nghệ An, các phòng điều trị Methadone, HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An, các cơ sở y tế tư nhân và các nhóm cộng đồng thực hiện 3 dự án trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, Dự án Bảo vệ tương lai và Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống Lao.



Với dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, SCDI và các đơn vị phối hợp đã thực hiện đánh giá tình hình dịch HIV trong nhóm tiêm chích ma túy và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới; cung cấp các can thiệp dựa vào cộng đồng; củng cố các tổ chức dựa vào cộng đồng. Qua đó, đã tiếp cận được 1.835 người, thực hiện xét nghiệm cho 1.602 người, phát hiện 25 người nhiễm HIV mới, chuyển gửi điều trị ARV cho 21 người, chuyển gửi 145 người điều trị Methadone...

Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế bày tỏ mong muốn SCDI tiếp tục mở rộng địa bàn thực hiện các dự án tại Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Với dự án Bảo vệ tương lai, SCDI và các đơn vị phối hợp đã thực hiện tăng cường năng lực các tổ chức cộng đồng để dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy từ 16-24 tuổi thông qua các can thiệp đa chiều, chuyên biệt như can thiệp về HIV, can thiệp về sử dụng chất, can thiệp về sức khỏe tâm thần. Trong năm, dự án đã tiếp cận được 144 người và thực hiện các can thiệp, chăm sóc sức khỏe.



Với dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống Lao, SCDI và các đơn vị phối hợp đã thực hiện tầm soát sàng lọc cộng đồng cho 907 người ở các đối tượng người sử dụng ma túy, người đang điều trị Methadone, người có HIV, người có triệu chứng Lao, phạm nhân hoàn thành án tù, người vô gia cư, người tiếp xúc với người mắc Lao… Qua đó, đã phát hiện 5 người mắc Lao và 48 người phản ứng với Lao tiềm ẩn.

Bà Khuất Thị Hoài Oanh - Giám đốc SCDI khẳng định: Năm 2022, SCDI sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị ở Nghệ An để can thiệp, cung cấp các dịch vụ dự phòng để phòng, chống HIV/AIDS, Lao. Ảnh: Thành Chung Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đánh giá cao những hoạt động của SCDI tại Nghệ An và bày tỏ mong muốn SCDI tiếp tục mở rộng địa bàn thực hiện các dự án; tăng cường các hoạt động hỗ trợ trang bị, vật tư, nhân lực, đào tạo, truyền thông giúp Nghệ An thực hiện ngày càng tốt hơn công tác phòng, chống HIV/AIDS và Lao.



Bà Khuất Thị Hoài Oanh - Giám đốc SCDI cũng cho biết: Trong năm 2022, SCDI sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị ở Nghệ An để can thiệp, cung cấp các dịch vụ dự phòng để phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng thêm mô hình đánh giá tình hình dịch HIV trong nhóm tiêm chích ma túy và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại huyện miền núi; đẩy mạnh hoạt động sàng lọc Lao và Lao tiềm ẩn; hỗ trợ người mắc Lao, Lao tiềm ẩn điều trị; can thiệp giảm hại, tư vấn hỗ trợ thay đổi hành vi, hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm ma túy./.