Schlotterbeck đòi 14 triệu euro, Liverpool và Real nhập cuộc Schlotterbeck từ chối đề nghị mới, muốn 14 triệu euro/năm thay vì 8-10 triệu. Liverpool và Real Madrid theo dõi sát; kịch bản hè 2026 được nhắc tới.

Con số 14 triệu euro/năm đã đẩy cuộc đàm phán giữa Borussia Dortmund và Nico Schlotterbeck vào thế giằng co: trung vệ 25 tuổi từ chối đề nghị mới, trong khi Liverpool, Real Madrid và cả Bayern Munich đều dõi theo sát sao. Hợp đồng của anh còn đến năm 2027 nhưng một cửa sổ chuyển nhượng vào mùa hè 2026 được đánh giá là có thể xảy ra nếu đôi bên không tìm được tiếng nói chung.

Nico Schlotterbeck đang được nhiều CLB theo đuổi.

Đàm phán bế tắc và bài toán lương

Theo Bild, Schlotterbeck đã từ chối đề nghị mới nhất từ Dortmund. Cầu thủ 25 tuổi muốn mức lương gần 14 triệu euro mỗi năm, cao hơn đáng kể so với khung mà đội chủ sân Signal Iduna Park có thể đáp ứng. Ban đầu, Dortmund đề nghị 8 triệu euro cộng thưởng và ngay cả khi nâng lên 10 triệu euro, họ vẫn khó cạnh tranh với tiềm lực tài chính của các đối thủ đang quan tâm.

Hạng mục Con số Hợp đồng hiện tại đến năm 2027 Yêu cầu lương của Schlotterbeck gần 14 triệu euro/năm Đề nghị ban đầu của Dortmund 8 triệu euro + thưởng Đề nghị nâng của Dortmund 10 triệu euro/năm

Vai trò của Schlotterbeck ở Dortmund

Mất Schlotterbeck sẽ là đòn giáng mạnh vào kế hoạch dài hạn của Dortmund. Anh là trụ cột phòng ngự trong hệ thống của HLV Niko Kovac và được xem là đội trưởng tương lai của CLB. Với vị thế một ngôi sao nội địa, việc để anh rơi vào tay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đi ngược chiến lược giữ chân và phát triển tài năng của đội bóng.

Vì sao các ông lớn vào cuộc

Liverpool: nhu cầu cấp thiết và sẵn sàng đáp ứng mức lương

Liverpool đã trở lại cuộc đua một cách mạnh mẽ. Chấn thương của Giovanni Leoni và tương lai không chắc chắn của Ibrahima Konate khiến The Reds phải tìm kiếm sự bổ sung chất lượng ở trung tâm hàng thủ. Đội bóng vùng Merseyside được biết là sẵn sàng đáp ứng mức 14 triệu euro/năm mà Schlotterbeck yêu cầu.

Bayern Munich: phương án trong bối cảnh đàm phán khác bế tắc

Bayern Munich xem Schlotterbeck là phương án thay thế khi đàm phán với Dayot Upamecano cũng gặp khó khăn. Đây là lựa chọn giúp họ duy trì chiều sâu và ổn định cho hàng thủ nếu thương vụ hiện tại không tiến triển.

Real Madrid: hướng tới sự kế thừa dài hạn

Real Madrid nhắm Schlotterbeck như một sự kế thừa dài hạn cho Antonio Rudiger. Sự quan tâm này cho thấy trung vệ người Đức phù hợp với kế hoạch tái tạo hàng thủ trong tương lai gần của đội bóng Tây Ban Nha.

Mốc thời gian: cửa sổ hè 2026

Dortmund đang ở thế khó. Nếu không thể đạt thỏa thuận gia hạn trong thời gian tới, một vụ chuyển nhượng vào mùa hè 2026 là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là thời điểm giúp CLB chủ động hơn về phí chuyển nhượng, thay vì đối mặt rủi ro tiến gần thời hạn hợp đồng 2027.

Góc nhìn chiến lược

Trong bối cảnh giới hạn quỹ lương, việc nâng trần để giữ một trụ cột như Schlotterbeck là bài toán cân não cho Dortmund. Nhưng nếu không làm được, họ có nguy cơ mất một mảnh ghép then chốt vào tay các đối thủ trực tiếp, ảnh hưởng đến sự ổn định của hàng thủ và kế hoạch nhân sự dài hạn.

Những điểm nhấn số liệu