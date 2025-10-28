Scholes mổ xẻ khủng hoảng Liverpool, nêu tên Kerkez Paul Scholes lo chuỗi 4 trận thua, Liverpool rơi thứ bảy sau 9 vòng; chỉ ra vấn đề với Kerkez và cặp trung vệ, Gary Neville khuyên để Kerkez dự bị.

Paul Scholes gióng lên hồi chuông cảnh báo về Liverpool: chuỗi 4 trận thua liên tiếp đã kéo nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh xuống vị trí thứ bảy sau 9 vòng, với 14 bàn thua cho thấy hệ thống phòng ngự mong manh. Trên chương trình The Good, The Bad & The Football, huyền thoại Manchester United nhấn mạnh vấn đề mang tính hệ thống hơn là lỗi cá nhân, nhưng cũng chỉ rõ sự sa sút của tân binh Milos Kerkez và cả cặp trung vệ chủ lực.

Scholes đưa ra nhận định về Liverpool.

Những con số phơi bày điểm yếu phòng ngự

4 trận thua liên tiếp khiến Liverpool rơi xuống thứ bảy trên bảng xếp hạng.

14 bàn thua sau 9 vòng đấu – chỉ dấu rõ ràng về sự mong manh ở hàng thủ.

Scholes khẳng định Liverpool đang gặp trục trặc mang tính cấu trúc: "Có điều gì đó không ổn ở Liverpool. Khi bạn có một đội hình tốt, bạn cố gắng củng cố nó. Nhưng vì lý do nào đó, điều này đã không xảy ra với họ."

Vấn đề hệ thống: Khi phòng ngự không còn là điểm tựa

Theo Scholes, sự sa sút không dừng ở một cá nhân. Điểm nhấn ông chỉ ra là cách hệ thống phòng ngự của Liverpool vận hành thiếu ổn định, tạo ra nhiều khoảng trống và quyết định thiếu dứt khoát ở các vị trí trụ cột. Trong bối cảnh áp lực gia tăng, những sai số lặp lại càng dễ xuất hiện và khuếch đại.

Scholes đặc biệt nhắc tới tân binh Milos Kerkez – bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng – như một mắt xích đang gặp khó, đồng thời chỉ ra cả Ibrahima Konate và Virgil van Dijk cũng không đạt chuẩn thường thấy về tâm lý và sự quyết tâm: "Kerkez đã gặp khó khăn, và tôi nghĩ cả hai trung vệ (Ibrahima Konate và Virgil van Dijk) cũng vậy."

Milos Kerkez trước bài kiểm tra áp lực

Sự thích nghi chậm của Kerkez đặt anh dưới lăng kính dư luận. Theo Gary Neville, giải pháp tức thời có thể là giảm tải cho hậu vệ trẻ này: HLV Arne Slot nên tạm thời để Kerkez ngồi dự bị để tái cân bằng hàng thủ. Đó là khuyến nghị nhằm hạ nhiệt áp lực cá nhân, đồng thời tạo điều kiện cho ban huấn luyện chỉnh lại cấu trúc phòng ngự.

Konate – Van Dijk và nền tảng tinh thần

Scholes đề cập khía cạnh tâm lý và sự quyết tâm ở cặp trung vệ. Khi bộ khung trung tuyến – hậu vệ không đồng bộ, các tình huống 1v1, tranh chấp bóng hai hay che chắn khoảng trống dễ bị khoét vào. Việc các thủ lĩnh phòng ngự lấy lại chuẩn mực sẽ là điều kiện tiên quyết để hệ thống của Arne Slot ổn định.

Thông điệp dành cho Arne Slot

Quan điểm cốt lõi của Scholes là tư duy “củng cố” hơn là xáo trộn: một đội hình tốt cần lớp gia cố đúng chỗ, đúng thời điểm. Với Liverpool hiện tại, điều đó đồng nghĩa ưu tiên bịt lỗ rò phòng ngự, làm rõ vai trò – vị trí, và khôi phục sự nhất quán trong cách phòng ngự theo khối.

Tác động lên cuộc đua và áp lực tức thời

Vị trí thứ bảy sau 9 vòng phản ánh đà trượt đáng lo. Trong bối cảnh cuộc đua còn dài, nhiệm vụ trước mắt của Liverpool là chặn đà thua, lấy lại tổ chức phòng ngự để ổn định kết quả. Áp lực lúc này không chỉ dồn lên Kerkez mà còn lên toàn bộ ban huấn luyện trong việc tìm giải pháp “dễ triển khai – hiệu quả nhanh”.

Phát biểu đáng chú ý

"Có điều gì đó không ổn ở Liverpool... Khi bạn có một đội hình tốt, bạn cố gắng củng cố nó. Nhưng vì lý do nào đó, điều này đã không xảy ra với họ." – Paul Scholes, The Good, The Bad & The Football.

"Kerkez đã gặp khó khăn, và tôi nghĩ cả hai trung vệ (Ibrahima Konate và Virgil van Dijk) cũng vậy." – Paul Scholes.

Gary Neville cho rằng HLV Arne Slot nên tạm thời để Kerkez ngồi dự bị.

Kết luận

Scholes không chỉ trích cá nhân mà chỉ ra căn nguyên hệ thống. Với chuỗi 4 thất bại, 14 bàn thua sau 9 vòng và vị trí thứ bảy, ưu tiên số một của Liverpool là phục hồi nền tảng phòng ngự. Những điều chỉnh tức thời – đặc biệt ở vị trí hậu vệ trái và bộ đôi trung vệ – có thể là chìa khóa để họ chặn đà sa sút và trở lại quỹ đạo cạnh tranh.