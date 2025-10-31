Scout Terra/Traveler EREV: Lựa chọn của 80% khách đặt Hơn 80% trong 130.000 đơn đặt Scout Terra và Traveler chọn EREV, theo CEO. EV thuần NMC 120 kWh ước 563 km; EREV LFP ~50% pin, 241 km điện, tổng 800 km.

Hơn 80% trong tổng 130.000 đơn đặt hàng Scout Terra và Traveler đã chọn cấu hình tầm hoạt động mở rộng (EREV). Con số này tương đương hơn 100.000 khách vẫn muốn có động cơ xăng đóng vai trò dự phòng phạm vi, dù CEO Scott Keogh khẳng định tương lai dài hạn của thương hiệu vẫn thuộc về xe điện (EV) thuần. Trong bối cảnh hạ tầng sạc còn gây lo lắng cho người dùng xe tải tại Mỹ, EREV đang trở thành lời giải thực dụng.

1761895067867.png

Thị trường lên tiếng: 80% nghiêng về EREV

Phát biểu với Bloomberg, CEO Scott Keogh cho biết đa số khách hàng đặt Terra (bán tải) và Traveler (SUV) chọn EREV: “Thị trường đã lên tiếng. Hơn 80% số đơn đặt hàng là cho bộ mở rộng phạm vi.” Khi được hỏi liệu có ưu tiên ra mắt EREV trước, ông nói hãng sẽ “đáp ứng thị trường”, song nhấn mạnh chưa có thông báo chính thức vì cả EV thuần và EREV đều đang được phát triển và đều có thể đi vào sản xuất.

Xu hướng này không gây bất ngờ khi Stellantis đã khai tử Ram 1500 chạy hoàn toàn điện để tập trung vào phiên bản tầm hoạt động mở rộng. Lý do cốt lõi: khách hàng vẫn muốn có xăng như một lớp an toàn phạm vi.

Kiến trúc truyền động: EREV dạng series, không nối cơ học tới bánh

Ở cấu hình Scout EREV, động cơ xăng bốn xi-lanh hút khí tự nhiên được đặt phía sau trục sau, hoạt động như máy phát điện nạp cho bộ pin cao áp và cấp năng lượng cho mô-tơ điện. Theo hãng, động cơ này không có kết nối vật lý với bánh xe. Nền tảng xe giữ nguyên giữa hai cấu hình; cả EV thuần và EREV đều hỗ trợ sạc nhanh DC.

Pin NMC 120 kWh vs LFP dung lượng bằng một nửa

EV thuần của Terra và Traveler dự kiến dùng pin niken–mangan–coban (NMC) khoảng 120 kWh, cho phạm vi ước tính 350 dặm (563 km). EREV sử dụng pin lithium–sắt–phốt phát (LFP) nhỏ hơn, chỉ bằng một nửa so với gói NMC. Dù LFP có mật độ năng lượng thấp hơn, chi phí sản xuất rẻ hơn.

Tầm hoạt động: 563 km EV; 241 km điện thuần EREV; tổng 800 km

EREV dự kiến đi được khoảng 150 dặm (241 km) ở chế độ điện thuần. Khi cạn pin và thiếu trạm sạc, động cơ xăng sẽ vận hành như máy phát để mở rộng tổng tầm hoạt động lên đến 800 km. EV thuần dựa hoàn toàn vào sạc lưới với phạm vi ước 350 dặm (563 km) cho bộ pin NMC 120 kWh.

Vì sao EREV hợp lý với người dùng xe tải tại Mỹ?

Với nhóm khách hàng sử dụng xe tải, tâm lý lo ngại hạ tầng sạc và thời gian dừng sạc là rào cản chính. EREV giải quyết bằng một “lưới an toàn” chạy xăng khi cần, không thay đổi trải nghiệm vận hành của hệ truyền động điện. Đây là lý do EREV đang được lựa chọn áp đảo trong giai đoạn chuyển giao.

Chiến lược sản phẩm: Đáp ứng hiện tại, hướng đến tương lai EV

Scott Keogh thẳng thắn bác khả năng ra mắt mẫu Scout chỉ dùng động cơ đốt trong. Ông nhấn mạnh xu thế điện khí hóa là không đảo ngược: “Công nghệ đã có, sự đổi mới cũng đã có. Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu. Công nghệ ngày càng tốt hơn; chi phí sẽ chỉ giảm xuống.” Theo đó, EREV là bước đi đáp ứng nhu cầu trước mắt, còn EV thuần là đích đến dài hạn.

Lộ trình sản xuất và đầu tư tại Blythewood, Nam Carolina

Terra và Traveler dự kiến đi vào sản xuất vào cuối năm 2027 tại nhà máy mới ở Blythewood, Nam Carolina. Sau khoản đầu tư ban đầu 2 tỷ đô la Mỹ (khoảng 48.800 tỷ VNĐ), hãng cho biết sẽ bổ sung 300 triệu đô la Mỹ (khoảng 7.320 tỷ VNĐ).

Bảng so sánh nhanh cấu hình Terra/Traveler EV thuần và EREV

Hạng mục EV thuần EREV Hóa học pin NMC LFP Dung lượng pin Khoảng 120 kWh Khoảng bằng một nửa gói NMC Phạm vi điện thuần Ước tính 350 dặm (563 km) Ước khoảng 150 dặm (241 km) Tổng tầm hoạt động Phụ thuộc sạc Lên đến 800 km Động cơ xăng Không có Bốn xi-lanh hút khí tự nhiên, đặt sau trục sau; chỉ làm máy phát, không nối cơ học tới bánh Sạc nhanh DC Có Có

Kết luận

Dữ liệu đặt hàng cho thấy EREV là lựa chọn thực dụng của khách hàng Terra/Traveler hiện nay, nhờ “miễn trừ lo phạm vi” mà không đánh đổi trải nghiệm vận hành điện. Tuy vậy, thông điệp từ lãnh đạo Scout rõ ràng: EV thuần mới là hướng đi dài hạn, khi công nghệ và chi phí tiếp tục cải thiện. Với lộ trình sản xuất cuối 2027 và hạ tầng đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ, Scout đang đặt cược cho một chiến lược hai nhánh để vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt vừa chuẩn bị cho tương lai điện khí hóa.