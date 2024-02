Sẻ chia với những cán bộ y tế không có thưởng Tết

(Baonghean.vn) - Tết này, viên chức, người lao động Bệnh viện Da liễu Nghệ An vẫn đang bị nợ lương và không có thưởng Tết. Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã có những sự sẻ chia, động viên với những cán bộ y tế này.

Nợ lương, không thưởng Tết

Năm 2023, Bệnh viện Da liễu Nghệ An vẫn chưa triển khai được ký kết hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế và tổ chức điều trị nội trú. Bệnh viện thực hiện chỉ thực hiện khám bệnh và điều trị ngoại trú. Tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch (40.000 bệnh nhân). Nguồn thu viện phí của bệnh viện không đảm bảo chi, dẫn đến tình trạng chậm trả lương cho viên chức, người lao động kéo dài. Tính đến hết năm 2023, Bệnh viện Da liễu Nghệ An mới trả lương cho viên chức, người lao động đến tháng 8/2023.

Lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An gặp gỡ, động viên viên chức, người lao động Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Ảnh: Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cung cấp

Trước tình trạng này, ngày 29/1/2024, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã có văn bản đề nghị Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An giải đáp 3 vấn đề, gồm: “Viên chức Bệnh viện sẽ được nhận lương tháng 9/2023 vào thời gian nào? Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, viên chức bệnh viện có khoản thưởng nào không? Tình hình nợ lương kéo dài, giám đốc đã, đang và sẽ có động thái hay việc làm gì thiết thực để cải thiện tình hình này hay không?”.

Trao đổi lại cùng Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Da liễu Nghệ An và các viên chức trong bệnh viện, ông Huỳnh Phúc Sơn – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An cho hay: Bệnh viện Da liễu Nghệ An được thành lập ngày 23/9/2019 theo Quyết định số 3731/QĐ-UBND; là đơn vị tự chủ nhóm 2 (tự chủ chi thường xuyên) theo Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Điều này đồng nghĩa với việc Nhà nước không cấp nguồn cho Bệnh viện chi trả thường xuyên trong đó có lương.

Việc trả lương cho viên chức phụ thuộc hoàn toàn nguồn thu viện phí của Bệnh viện sau khi đã trừ đi các khoản chi mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao... phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, số còn lại sẽ dùng cho chi trả lương và trích lập các quỹ khác theo quy định. Nhưng hiện nay nguồn thu của Bệnh viện không đủ chi trả lương cho viên chức hàng tháng.

Để trả lương cho viên chức, Bệnh viện đã có công văn gửi Sở Y tế Nghệ An để trình các cấp có thẩm quyền cho phép Bệnh viện Da liễu Nghệ An vay số tiền 273 triệu đồng từ Quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị. Sở Y tế Nghệ An cũng đã có công văn gửi Sở Tài chính Nghệ An nhưng đến nay vẫn chưa có công văn trả lời cho Bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện hiện chưa thể trả lời được ngày nào viên chức bệnh viện sẽ có lương tháng 9/2023… Xuất phát từ thực tế nguồn thu của Bệnh viện và các quỹ hiện có tại Bệnh viện là trên 275 triệu đồng (Quỹ khen thưởng, Quỹ phát triển sự nghiệp, Quỹ ổn định thu nhập), viên chức Bệnh viện sẽ không có thưởng Tết.

Theo ông Huỳnh Phúc Sơn: Để trả lương và thu nhập tăng thêm (nếu có) cho viên chức, người lao động thì Bệnh viện cần phải có nguồn thu. Nguồn thu của Bệnh viện gồm 2 nguồn chính là nguồn thu viện phí và nguồn thu từ nhà thuốc... Nguồn thu viện phí xuất phát từ việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, ở thời điểm này Bệnh viện mới thực hiện được 30% dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt. Nguyên nhân là do Bệnh viện đang thiếu trang thiết bị, không có nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị.

Cùng với đó, do Dược sĩ đại học có chứng chỉ hành nghề đủ điều kiện mở nhà thuốc của Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã nghỉ việc, nhân sự Khoa Dược của Bệnh viện hiện tại không đảm bảo được theo quy định tại Thông tư số 22 ngày 22/11/2011 của Bộ Y tế và tại Điểm 1, Điều 6 Thông tư 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 quy định về hoạt động chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc. Vậy nên, Bệnh viện Da liễu Nghệ An không mở lại được nhà thuốc dẫn đến không có nguồn thu từ nhà thuốc.

Ông Huỳnh Phúc Sơn cũng cho rằng: Những vấn đề của Bệnh viện rất khó tháo gỡ do vướng mắc nhiều quy định hiện hành. Bệnh viện cần một cơ chế đặc thù, cũng như cần sự vào cuộc sớm của tổ chức công đoàn. Trước mắt, tại Bệnh viện, giám đốc sẽ phối hợp với công đoàn, thanh tra nhân dân siết chặt kỷ luật, kỷ cương thời gian làm việc để nâng hiệu quả công việc đang có; chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường giao ban chuyên môn để nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị để khi có trang thiết bị và nhân lực để cùng đột phá.

Rõ ràng, những câu trả lời của Giám đốc Bệnh viện chưa thể thỏa mãn viên chức, người lao động Bệnh viện trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trước những khó khăn, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã có báo cáo thực trạng gửi Sở Y tế Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo. Sở Y tế đã tổ chức nhiều cuộc làm việc và thành lập tổ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện và điều động 1 phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo việc hỗ trợ. Ở thời điểm này, công tác hỗ trợ Bệnh viện Da liễu Nghệ An đang được Sở Y tế Nghệ An thực hiện theo hướng bổ sung nhân lực, thiết bị máy móc; rà soát để phát triển một số khoa, hoàn thiện một số danh mục kỹ thuật để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thu hút bệnh nhân; dần ổn định việc làm, thu nhập đời sống cho viên chức, lao động.

Tặng quà cho viên chức, người lao động Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Ảnh: Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cung cấp

Trong năm 2024, Sở Y tế Nghệ An sẽ gắng hỗ trợ Bệnh viện Da liễu Nghệ An triển khai hoạt động khám, chữa bệnh đồng bộ tương xứng với chức năng, nhiệm vụ bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Trong đó, tổ chức hoạt động điều trị nội trú 20 giường bệnh; tổ chức triển khai ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người có thẻ Bảo hiểm y tế và có giấy giới thiệu chuyển tuyến; tổ chức hoạt động nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái và hỗ trợ viên chức, người lao động ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, mới đây, lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế đã có buổi gặp gỡ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, viên chức lao động tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Tại buổi làm việc này, thay mặt viên chức và người lao động Bệnh viện, bác sĩ Lê Thị Hiệp - Chủ tịch công đoàn Bệnh viện đã báo cáo tình hình việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên, viên chức, lao động và những kiến nghị đề xuất với Giám đốc Bệnh viện, công đoàn ngành Y tế Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An.

Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng đã có những câu trả lời, giải đáp thêm nhằm giải tỏa một phần vấn đề tư tưởng cho đoàn viên và người lao động đơn vị. Bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cho biết: Chia sẻ những khó khăn cùng đơn vị, viên chức, người lao động, lãnh đạo Sở Y tế và công đoàn ngành Y tế mong đoàn viên, người lao động Bệnh viện cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết, đồng lòng cùng đơn vị cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giữ vững thương hiệu và phát triển Bệnh viện trong thời gian tới. Sở Y tế và công đoàn ngành cũng đã có những món quà để động viên tinh thần và chia sẻ một phần khó khăn để viên chức, người lao động được đón Tết Giáp Thìn 2024 sum vầy, vui vẻ bên gia đình.

Theo đó, với tinh thần Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế đã hỗ trợ 33 suất quà cho 33 đoàn viên, người lao động Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, với sự đề nghị hỗ trợ của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, Ngân hàng VietinBank cũng đã ủng hộ 10 triệu đồng cho viên chức, người lao động Bệnh viện… Với tổng số tiền hỗ trợ là 43 triệu đồng, mỗi viên chức, người lao động được trao hỗ trợ 1,3 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Lê cũng đã hỗ trợ cho Bệnh viện Da liễu Nghệ An 4 thiết bị y tế là 4 chiếc máy soi phục vụ phòng khám.

Món quà tuy nhỏ nhưng chất chứa tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo Sở Y tế, công đoàn ngành Y tế giúp viên chức, người lao động Bệnh viện Da liễu Nghệ An có thêm động lực cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.