Sẽ có 3 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Quang An

(Baonghean.vn) - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong đợt nghỉ lễ cao điểm 30/4 - 1/5 tới, Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải cho biết, sẽ có các điểm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa phận Nghệ An dài hơn 87km, chia làm 2 dự án thành phần gồm Nghi Sơn - Diễn Châu dài gần 50km (Thanh Hóa 6,5 km và tỉnh Nghệ An 43,5 km); Diễn Châu - Bãi Vọt dài hơn 49km qua 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,84km). Trong đó, tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu đã thông xe trong dịp lễ 2/9/2023.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt phải thông xe khoảng 30km, từ nút giao Quốc lộ 7A đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp nghỉ lễ 30/4/2024 tới. Như vậy, việc di chuyển từ TP.Vinh ra Thủ đô Hà Nội trên tuyến cao tốc chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ, nhanh hơn rất nhiều so với di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A trước đây .

1 điểm dừng nghỉ tạm được bố trí ở phía Bắc hầm Thần Vũ trên tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: Q.A

Hiện nay, vấn đề được nhiều người dân quan tâm trong dịp lễ thông xe sắp tới không chỉ vị trí các điểm lên xuống cao tốc, mà còn vị trí về các trạm dừng nghỉ cho người dân khi có nhu cầu trên tuyến cao tốc.

Ngày 25/4, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, đại diện Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải cho biết, các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát dự án đang thực hiện dựng các điểm dừng nghỉ tạm cho người dân trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đồ họa: Quang An

Cụ thể, sẽ có 3 điểm dừng nghỉ tạm ở các tuyến này. Đối với đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, sẽ có 2 điểm dừng nghỉ tạm được lắp đặt tại 2 bên hầm Trường Vinh nối tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.

Đối với tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ có 1 điểm dừng nghỉ tạm tại phía Bắc hầm Thần Vũ, thuộc địa phận huyện Diễn Châu.

Sẽ có 2 điểm dừng nghỉ tạm tại 2 đầu hầm Trường Vinh trên tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Q.A

Các điểm dừng nghỉ tạm này được lắp đặt tại vùng có mặt bằng khá rộng rãi, thuận lợi cho người dân dừng đỗ xe. Hiện nay, các đơn vị đang dựng các hạng mục, biển báo.

Ngoài 3 điểm dừng nghỉ tạm được lắp đặt thì tại các nhánh ra - vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cửa hàng xăng dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải thì việc dựng các điểm dừng nghỉ tạm là giải pháp tình thế để phục vụ nhu cầu người dân, vì dự kiến các phương tiện đi trên cao tốc trong dịp lễ sắp tới sẽ tăng vọt khi cao tốc đã thông xe từ điểm giao Quốc lộ 46B, xã Hưng Tây ra Hà Nội. Các điểm dừng nghỉ tạm này không phải là trạm dừng nghỉ chính thức khi cao tốc hoàn thành trong tương lai.

Tại các nút giao giữa cao tốc Bắc - Nam và các tuyến Quốc lộ cũng sẽ có các cửa hàng xăng dầu và điểm nghỉ tạm phục vụ nhu cầu người dân. Ảnh: Q.A

Theo đó, trạm dừng nghỉ chính thức đi qua địa phận Nghệ An sẽ được Bộ Giao thông vận tải bố trí xây dựng tại Km427, nằm ở khu vực xã Diễn Quảng, trước nút giao Quốc lộ 7A, huyện Diễn Châu khoảng 3km. Tại đây sẽ được đầu tư hạ tầng rộng hơn, khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn. Hiện nay, trạm dừng nghỉ chính thức đang lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến thi công trong năm nay.