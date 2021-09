Sẽ mở rộng KKT Đông Nam lên 80.000 ha, tiến tới đổi tên thành KKT Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mặc dù chịu tác động của dịch Covid -19 song kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án đầu tư vào Nghệ An tăng 30,5%, tổng mức đầu tư tăng gấp 4,97 lần.