Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

Cạnh tranh không lành mạnh?

Là cảng hàng không lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, Cảng Hàng không quốc tế Vinh hiện là cảng hàng không cấp 4E với tổng diện tích hơn 557 ha; lớn thứ 6/14 cảng hàng không quốc tế của Việt Nam. Trung bình mỗi ngày đón từ 5.000 đến 7.000 lượt khách, vào dịp cao điểm số hành khách có thể lên đến 11.000 người/ngày.

Có mặt tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh một ngày gần đây, ngay từ phía ngã tư sân bay vào đến cổng soát vé, phía lề đường bên phải đã có biển cấm dừng, đỗ xe ô tô, tuy nhiên, vẫn có rất nhiều xe ô tô biển trắng và biển vàng hoạt động kinh doanh dịch vụ, dựng san sát nhau thành một hàng dài. Khi hành khách xuống máy bay, kéo hành lý đi thẳng ra cổng để lên xe.

Nhiều phương tiện đậu dài gần cổng ra vào đợi đón khách, trong đó có cả những xe kinh doanh dịch vụ gắn biển vàng. Ảnh: Tiến Đông

Đi sâu vào bên trong, ngay phía bên trái chân cầu vượt dẫn lên ga đi và ga đến, có một bãi đậu xe ô tô con. Trong các phương tiện này, có xe từ các huyện đến đón người nhà, cũng có xe taxi gia đình, không gắn biển vàng, nhưng vẫn vào đón khách.

Ở bãi đậu phía Nam ga hành khách quốc nội thì có một bãi xe taxi truyền thống. Được biết, các hãng taxi phải đóng 150 triệu đồng/tháng, cho 50 đầu xe vào hoạt động. Mặc dù vậy, do ít khách, lại bị cạnh tranh không lành mạnh của các loại taxi gia đình, taxi dù, taxi công nghệ… không gắn biển kinh doanh dịch vụ, nên các hãng taxi chỉ duy trì khoảng 30 xe trong sân đón ở phía Nam nhà ga hành khách quốc nội.

Xe ô tô đậu hàng dài bên bờ rào sân bay. Ảnh: Tiến Đông

Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, thời gian qua, tại sân bay này không để xảy ra tình trạng ùn ứ khách như tại các cảng hàng không quốc tế khác. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn tình trạng va chạm lợi ích giữa dịch vụ taxi truyền thống (thông qua đấu thầu vào khai thác dịch vụ tại sân bay), và taxi công nghệ, taxi gia đình (chỉ mua vé vào cổng và chờ đón khách). Trên các trang mạng xã hội vẫn còn những phàn nàn về lái xe taxi chê khách chặng ngắn, ghép khách và thu thêm tiền vào cổng…

Ông Nguyễn Cảnh Thắng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Nghệ An (thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh) cho biết: sân bay Vinh nằm ở trong phạm vi thành phố nên phần lớn hành khách khi xuống sân bay đều đi chặng ngắn. Do phải vào sân bay xếp hàng từ 3h sáng nên việc gặp khách chặng ngắn cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của lái xe. Dù vậy, theo ông Thắng, phía đơn vị cũng đã quán triệt và đưa ra quy định rằng lái xe không được phép từ chối phục vụ khách chặng ngắn, không được hỏi điểm đến của khách trước khi lên xe…

Mặc dù vậy, trong tháng 4/2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Nghệ An cũng đã phạt 3 trường hợp lái xe vì các lỗi như ghép khách, thu thêm tiền phí qua cổng của khách và chèo kéo khách dù chưa đến lượt xuất phát.

Bãi đậu xe nằm gần cổng vào. Đây là vị trí mà nhiều xe taxi gia đình mang biển trắng hay đứng đợi đón khách. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Vạn Xuân Nghệ An, cũng cho rằng, hiện nay, việc khai thác dịch vụ taxi tại sân bay Vinh gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù phía công ty đã quy định chặt chẽ về việc phục vụ khách bất kể chặng ngắn hay dài, hay không được ghép khách, nhưng trên thực tế vẫn có lái xe vi phạm.

Thực tế Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Nghệ An và Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Vạn Xuân Nghệ An cũng là 2 đơn vị trúng thầu vào khai thác tại sân bay Vinh. Đại diện 2 đơn vị này cho rằng, nguyên nhân dẫn đến lượng khách sử dụng taxi truyền thống giảm là do hiện nay tại sân bay Vinh có nhiều taxi dù, taxi gia đình, taxi công nghệ mang biển trắng hoạt động. Các phương tiện này chỉ phải mất phí vào cổng chứ không mất chi phí đấu thầu vị trí khai thác nên việc thoả thuận giá cước với khách hàng không bị ràng buộc. Ngoài ra, còn có nhiều xe cá nhân, sử dụng Facebook đăng thông tin dịch vụ vận chuyển khách sân bay, khi nào hành khách xuống là vào đón. Chưa kể còn có xe phòng vé từ các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh cũng nhận khách trên tuyến đường di chuyển của mình. Chính điều này khiến cho nhiều lái xe taxi truyền thống không mặn mà khi vào hoạt động tại sân bay.

Xe taxi nằm dài tại bãi đậu khu vực phía Nam nhà ga quốc nội. Ảnh: Tiến Đông

Cần giám sát chặt chẽ

Theo tìm hiểu, hiện nay, tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh có quy hoạch 2 khu vực sân đỗ ô tô, gồm khu vực sân đỗ ô tô phía Bắc và khu vực sân đỗ ô tô phía Nam nhà ga hành khách quốc nội. Cả 2 khu vực này đều có diện tích 4.320m2. Trong đó, khu vực phía Nam nhà ga hành khách quốc nội được bố trí làm bãi chờ đón khách cho xe taxi được Cảng nhượng quyền khai thác. Còn khu vực sân đỗ phía Bắc tiếp giáp với nhà ga hành khách quốc nội là nơi đỗ của xe hợp đồng.

Hiếm lắm mới có hành khách lên xe taxi truyền thống. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi thông báo mời thầu, từ tháng 9/2023, đã có 6 đơn vị đăng ký đậu xe ở bãi đỗ xe hợp đồng. Trong đó, vị trí bãi đỗ xe ô tô Hà Tĩnh có 4 đơn vị và ở vị trí bãi đỗ xe ô tô Thanh Hoá có 2 đơn vị. Riêng vị trí khai thác dịch vụ taxi tại bãi đỗ xe phía Nam nhà ga hành khách quốc nội thì có 2 đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh ở vị trí số 1 và Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Vạn Xuân Nghệ An ở vị trí số 2 như đã nói ở trên.

Ông Nghiêm Mạnh Tuấn - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết: Theo Quy chế quản lý khai thác dịch vụ vận tải bằng ô tô tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh thì các doanh nghiệp hoạt động khai thác tại cảng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về điều hành, bố trí vị trí đỗ xe, luồng tuyến, tốc độ di chuyển, thời gian, vị trí dừng, đỗ đón, trả khách, số lượng phương tiện... Phải đăng ký giá dịch vụ với cơ quan có thẩm quyền, niêm yết giá cước công khai. Các doanh nghiệp được nhượng quyền khai thác dịch vụ phải tuân thủ hợp đồng ký kết…

Việc nhiều phương tiện mang biển trắng nhưng vẫn kinh doanh dịch vụ và vào đón khách là điều cũng khiến cơ quan quản lý đau đầu. Ảnh: Tiến Đông

Trước tình trạng chèo kéo khách, ghép khách… gây nên tình trạng lộn xộn, Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã bố trí lực lượng an ninh túc trực tại các điểm nóng; công bố số điện thoại đường dây nóng tại các điểm đón, trả khách để người dân có thể kịp thời phản ánh. Bên cạnh đó, Cảng còn ban hành quy chế thưởng và trừ điểm đối với các đơn vị được hợp đồng khai thác dịch vụ vận tải tại sân bay. Nếu vi phạm nhiều lần thì đơn vị sẽ bị chấm dứt hợp đồng…

Tại các điểm đón của taxi truyền thống đã có các biển cảnh báo và số điện thoại đường dây nóng để lực lượng an ninh sân bay kịp thời can thiệp nếu như có tình trạng chèo kéo, chèn ép khách. Ảnh: Tiến Đông

Hoạt động vận tải khách tại sân bay là một hoạt động dịch vụ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng thương hiệu du lịch Nghệ An. Chính vì thế, các đơn vị quản lý ngoài việc nâng cao nghiệp vụ cho lái xe, nhất là nghiệp vụ du lịch, để mỗi lái xe là một hướng dẫn viên, giới thiệu cho du khách các địa điểm du lịch hấp dẫn khi đặt chân đến Nghệ An. Cần phải nâng cao nhận thức phục vụ du khách cho mỗi lái xe; hạn chế các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch Nghệ An như chèo kéo, ép giá...

Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ các phương tiện ra, vào đón, trả khách tại sân bay, tránh những trường hợp xe kinh doanh dịch vụ trá hình, không đổi sang biển vàng, nhưng vẫn vào đón, trả khách, làm ảnh hưởng đến môi trường vận tải chung, gây nên những va chạm lợi ích không đáng có, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực sân bay.