Sedan cỡ B tháng 9: Toyota Vios bứt phá, xe Hàn hụt hơi Toyota Vios có màn bứt tốc ngoạn mục trong tháng 9, giành lại ngôi vương phân khúc sedan cỡ B, trong khi Honda City sụt giảm và Hyundai Accent tiếp tục bị bỏ lại.

Cuộc đua doanh số tháng 9 và sự trở lại của Vios

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trong phân khúc sedan cỡ B, một trong những phân khúc cạnh tranh nhất. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số của phân khúc này đạt 2.778 xe, ghi nhận mức tăng trưởng so với tháng trước đó. Đà tăng này chủ yếu đến từ sự cải thiện doanh số của hầu hết các mẫu xe, ngoại trừ một cái tên đáng chú ý.

Toyota Vios đã có một tháng 9 thành công để vươn lên dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B.

Toyota Vios đã có một màn trở lại ấn tượng khi đạt doanh số 1.292 xe, gần gấp đôi so với con số 726 xe của tháng 8, qua đó giành lại vị trí dẫn đầu quen thuộc. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp là Honda City lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, từ 1.136 xe trong tháng 8 xuống chỉ còn 475 xe trong tháng 9. Dù vẫn giữ được vị trí thứ hai, cú sảy chân này đã tạo khoảng cách lớn giữa City và Vios.

Các mẫu xe khác trong phân khúc cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Hyundai Accent tăng nhẹ lên 406 xe, Mazda2 bán được 432 xe, Mitsubishi Attrage đạt 155 xe và Kia Soluto bán được 18 xe. Sự tăng trưởng đồng đều này cho thấy sức mua đang dần hồi phục, tuy nhiên sự phân hóa giữa các mẫu xe ngày càng rõ rệt.

Bảng so sánh doanh số sedan cỡ B tháng 8 và tháng 9

Mẫu xe Doanh số tháng 8 Doanh số tháng 9 Toyota Vios 726 1.292 Honda City 1.136 475 Mazda2 399 432 Hyundai Accent 332 406 Mitsubishi Attrage 87 155 Kia Soluto 11 18

Cuộc đua đường dài và lợi thế của các mẫu xe Nhật

Xét về doanh số lũy kế sau 9 tháng đầu năm, vị thế của Toyota Vios càng được củng cố. Mẫu xe này đã bán ra tổng cộng 8.496 xe, không chỉ dẫn đầu phân khúc mà còn là đại diện sedan duy nhất góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Điều này cho thấy sự ưa chuộng bền bỉ của người tiêu dùng đối với Vios.

Hyundai Accent đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản.

Honda City xếp thứ hai với 6.377 xe bán ra, trong khi Hyundai Accent đang bị bỏ lại phía sau với 5.035 xe. Khoảng cách này cho thấy các mẫu xe đến từ Hàn Quốc đang gặp nhiều thách thức. Kia Soluto, một đại diện khác từ Hàn Quốc, cũng chỉ đạt doanh số khiêm tốn 215 xe sau 9 tháng, cho thấy sự khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đứng.

Tương lai nào cho sedan giá rẻ?

Sự thống trị của các mẫu xe gầm cao như SUV hay MPV đang là xu hướng không thể phủ nhận tại Việt Nam. Điều này khiến các phân khúc xe gầm thấp, bao gồm cả sedan cỡ B, dần mất đi sức hút. Từng là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ, giờ đây các mẫu sedan phải cạnh tranh khốc liệt hơn.

Sự xuất hiện của Skoda Slavia cho thấy phân khúc sedan cỡ B vẫn còn tiềm năng.

Tuy nhiên, phân khúc này vẫn chưa hoàn toàn hết thời. Việc Suzuki Ciaz rời thị trường đã được bù đắp bằng sự xuất hiện của Skoda Slavia, cho thấy các hãng vẫn nhìn thấy cơ hội. Lợi thế lớn nhất của sedan cỡ B hiện nay là giá bán cạnh tranh và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Để kích cầu, các hãng xe liên tục tung ra các gói ưu đãi lớn. Trong tháng 10, cả Toyota Vios và Honda City đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 46-57 triệu đồng tùy phiên bản. Hyundai Accent cũng không đứng ngoài cuộc chơi với mức giảm tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Mitsubishi Attrage cũng nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Những chính sách này giúp sedan cỡ B duy trì sức cạnh tranh và là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng.