Sedan hạng B tháng 9: Toyota Vios bứt phá, xe Hàn sa sút Doanh số sedan hạng B tháng 9 ghi nhận sự trở lại của Toyota Vios ở vị trí dẫn đầu, trong khi Honda City sụt giảm và các mẫu xe Hàn Quốc như Hyundai Accent tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua.

Tổng quan thị trường sedan hạng B tháng 9

Phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam, với những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City, từng chiếm giữ các vị trí cao trong bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường. Tuy nhiên, xu hướng ưa chuộng xe gầm cao đang dần khiến phân khúc này hụt hơi. Mặc dù vậy, báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy tổng doanh số tháng 9 đạt 2.778 xe, ghi nhận sự tăng trưởng so với tháng trước đó, chủ yếu nhờ vào sự cải thiện của hầu hết các mẫu xe.

Toyota Vios đã quay trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng B trong tháng 9.

Diễn biến trái chiều của các mẫu xe chủ lực

Tháng 9 chứng kiến sự hoán đổi vị trí đầy bất ngờ. Toyota Vios đã có màn trở lại ngoạn mục khi vươn lên dẫn đầu với 1.292 xe bán ra, tăng mạnh so với con số 726 xe của tháng 8. Trong khi đó, Honda City lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, từ 1.136 xe xuống chỉ còn 475 xe, rơi xuống vị trí thứ hai.

Các mẫu xe Hàn Quốc cho thấy sự hụt hơi rõ rệt. Hyundai Accent, dù có tăng trưởng nhẹ lên 406 xe, vẫn còn một khoảng cách xa so với các đối thủ Nhật Bản. Tương tự, Kia Soluto chỉ bán được 18 xe, một con số khá khiêm tốn. Các mẫu xe khác như Mazda2 (432 xe) và Mitsubishi Attrage (155 xe) cũng ghi nhận doanh số tăng nhẹ.

Bảng doanh số sedan hạng B tháng 8 và tháng 9

Mẫu xe Doanh số tháng 8 (xe) Doanh số tháng 9 (xe) Toyota Vios 726 1.292 Honda City 1.136 475 Mazda2 399 432 Hyundai Accent 332 406 Mitsubishi Attrage 87 155 Kia Soluto 11 18

Hyundai Accent đang dần bị các đối thủ bỏ lại phía sau trong cuộc đua doanh số.

Cuộc đua doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm

Tính từ đầu năm, Toyota Vios vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu với tổng doanh số 8.496 xe. Đây cũng là mẫu sedan duy nhất góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý. Honda City đứng thứ hai với 6.377 xe, trong khi Hyundai Accent xếp sau với 5.035 xe. Khoảng cách này cho thấy khả năng Honda City sẽ vượt qua đối thủ Hàn Quốc trong cả năm 2025.

Ở nhóm dưới, Mazda2 và Mitsubishi Attrage lần lượt đạt doanh số 3.664 xe và 1.313 xe. Kia Soluto tiếp tục gặp khó khăn với chỉ 215 xe bán ra sau 9 tháng.

Dù sụt giảm trong tháng 9, Honda City vẫn có doanh số lũy kế tốt.

Tương lai nào cho sedan giá rẻ?

Sự sa sút của các mẫu xe từng là 'vua doanh số' như Hyundai Accent và sự thất thường của Honda City phản ánh rõ thị hiếu đang thay đổi của người tiêu dùng Việt Nam, vốn ngày càng ưu ái xe gầm cao đa dụng. Phân khúc sedan hạng B, từng là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ, đang đối mặt với một tương lai đầy thách thức.

Tuy nhiên, phân khúc này vẫn chưa hoàn toàn hết thời. Việc Suzuki Ciaz rời thị trường đã được bù đắp bằng sự xuất hiện của tân binh Skoda Slavia. Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của sedan hạng B vẫn là giá bán dễ tiếp cận. Để kích cầu, các hãng xe liên tục tung ra các chương trình ưu đãi lớn. Trong tháng 10, Toyota Vios và Honda City đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 46-57 triệu đồng. Hyundai Accent cũng được giảm giá tiền mặt lên tới 50 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Attrage cũng nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Cuộc chiến về giá sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt giúp sedan hạng B duy trì sức hút trong thời gian tới.