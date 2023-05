Sedan hạng C bán chậm dù các hãng nỗ lực tung ưu đãi kéo doanh số

Trong quý I/2023, doanh số tất cả mẫu sedan hạng C bán ra tổng cộng 3.634 xe, sụt giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các mẫu sedan phân khúc này tại Việt Nam đều được hãng chạy ưu đãi, giảm giá để kéo khách hàng nhằm xả hàng tồn, tăng trưởng doanh số.