Selex Camel 1: Xe máy điện bền bỉ, kháng nước IP67 Selex Camel 1 đạt IP67, chịu ngập 1 m trong 30 phút theo nhà sản xuất; động cơ 1.500 W, tải 225 kg; 3 pin tháo rời cho 150 km; giá 27,8 triệu đồng, thuê pin từ 135.000 đồng/tháng.

Selex Camel 1 là mẫu xe máy điện hướng tới nhu cầu di chuyển bền bỉ trong đô thị, đặc biệt ở điều kiện mưa ngập. Theo nhà sản xuất, xe đạt chuẩn kháng nước IP67, có thể hoạt động bình thường khi ngập 1 m trong 30 phút. Kết hợp động cơ in-hub 1.500 W (tối đa 3.000 W), mô-men xoắn 100 Nm, tải 225 kg và bộ pin lithium tháo rời tối đa 3 viên cho quãng đường tới 150 km, Camel 1 đặt mục tiêu phục vụ shipper, xe ôm lẫn người dùng phổ thông với chi phí đầu vào 27,8 triệu đồng (chưa gồm pin, thuê pin từ 135.000 đồng/tháng).

Kháng nước IP67: giá trị cốt lõi của Camel 1

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khả năng kháng nước. Theo công bố, Camel 1 đạt IP67 và có thể ngập nước 1 m trong 30 phút vẫn vận hành. So với phần lớn xe máy điện phổ thông chỉ kháng nước khoảng 0,3–0,5 m trong 30 phút, đây là thông số tạo khác biệt đáng kể cho việc đi mưa, lội nước ngập đô thị.

Kích thước và tư thế ngồi cũng phục vụ việc xoay trở linh hoạt: chiều cao yên 750 mm phù hợp thể trạng số đông, khoảng sáng gầm 130 mm giúp hạn chế cạ gầm khi leo vỉa và qua gờ giảm tốc.

Xe máy điện Selex Camel 1 có khả năng kháng nước độ sâu 1m trong 30 phút (Ảnh: Selex).

Tư duy thiết kế thiên công năng, phù hợp đô thị

Thiết kế nhỏ gọn, đường nét trẻ trung pha chút cổ điển với đèn pha và gương tròn. Sàn để chân phẳng, rộng, thuận tiện cho người mặc váy hoặc mang giày cao gót. Điểm khác biệt là yên sau có thể kéo dài, tạo mặt phẳng dễ lắp thùng chở hàng hoặc thêm đệm chở khách.

Selex cung cấp hệ sinh thái phụ kiện gồm thùng đồ khô, thùng đông lạnh, kệ quầy, ô che mưa… giúp “định cấu hình” chiếc xe theo đúng mục đích công việc. Xe có 6 lựa chọn màu sắc để người dùng tùy chọn.

Selex có nhiều phụ kiện cho Camel 1 giúp người sử dụng tối ưu hóa mục đích dùng (Ảnh: Selex).

Trải nghiệm điều khiển và tiện ích số

Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ cho hiệu quả sáng và độ bền tốt hơn so với bóng truyền thống. Cụm đồng hồ kỹ thuật số có khả năng kết nối smartphone, hỗ trợ theo dõi thông tin vận hành. Cổng sạc USB tích hợp giúp sạc điện thoại khi di chuyển.

Dưới yên là cốp chứa 11 lít, đủ để để mũ bảo hiểm loại nhỏ, áo mưa hoặc vật dụng cá nhân. Với đặc thù chở hàng, chi tiết này hữu dụng trong việc sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

Động lực và vận hành: in-hub 1.500 W, tải 225 kg

Trái tim của Camel 1 là động cơ điện in-hub công suất danh định 1.500 W, đạt tối đa 3.000 W, cho mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Theo thông số công bố, xe tăng tốc 0–40 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Tải trọng tối đa 225 kg cho phép chở hàng hoặc thêm hành khách mà vẫn đảm bảo năng lực di chuyển.

Xe có chế độ số lùi, hỗ trợ thao tác quay đầu, dắt xe trong bãi đỗ chật. Bộ mâm đúc 12 inch kết hợp lốp 90/90-12 44J phía trước và 120/70-12 58P phía sau mang lại độ bám và ổn định phù hợp môi trường đô thị. Hệ thống giảm xóc ống lồng phía trước, lò xo đôi phía sau hướng tới độ êm khi chở nặng. Phanh đĩa thủy lực cả trước và sau đảm bảo lực hãm ổn định.

Xe sở hữu các trang bị ấn tượng (Ảnh: Selex).

Năng lượng và tầm hoạt động: 3 pin tháo rời, đổi pin linh hoạt

Camel 1 dùng pin lithium tháo rời, hỗ trợ lắp tối đa 3 viên. Khi gắn đủ 3 pin, tầm hoạt động tối đa theo công bố đạt 150 km. Cấu hình pin tháo rời cho phép sạc tại nhà hoặc đổi pin tại các trạm do Selex triển khai, giúp duy trì hành trình liên tục tùy nhu cầu công việc.

Động cơ điện mạnh mẽ kèm pin lithium cho quãng đường vận hành 150 km/lần sạc (Ảnh: Selex).

An toàn và công nghệ: LED, phanh đĩa, ưu tiên tính thực dụng

Gói trang bị an toàn tập trung vào những thành phần cốt lõi: LED toàn xe, phanh đĩa thủy lực trước/sau, lốp kích thước lớn theo tiêu chuẩn xe đô thị. Khả năng kháng nước IP67 và khoảng sáng gầm 130 mm bổ trợ cho việc đi mưa, lội nước theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Giá bán, thuê pin và định vị người dùng

Giá bán Camel 1 ở mức 27,8 triệu đồng (đã gồm VAT và bộ sạc), chưa bao gồm pin. Selex hiện áp dụng hình thức thuê pin với chi phí từ 135.000 đồng/tháng, đồng thời hỗ trợ hệ thống đổi pin. Cách tách rời chi phí pin giúp giảm giá đầu vào, phù hợp nhóm khách hàng chạy dịch vụ cần tối ưu chi phí vận hành, nhưng người mua phổ thông cũng có thể cân nhắc vì tính linh hoạt khi sạc/đổi pin.

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Chuẩn kháng nước IP67; ngập nước 1 m trong 30 phút (theo nhà sản xuất) Động cơ Điện in-hub 1.500 W (tối đa 3.000 W) Mô-men xoắn cực đại 100 Nm Tăng tốc 0–40 km/h trong 7,5 giây Tốc độ tối đa 70 km/h Tải trọng tối đa 225 kg Pin Lithium tháo rời, lắp tối đa 3 viên Tầm hoạt động Tối đa 150 km (khi gắn 3 pin) Phanh Đĩa thủy lực trước/sau Giảm xóc Trước: ống lồng; Sau: lò xo đôi Mâm/lốp Mâm 12 inch; Lốp trước 90/90-12 44J; Lốp sau 120/70-12 58P Khoảng sáng gầm 130 mm Chiều cao yên 750 mm Cốp dưới yên 11 lít Trang bị khác Đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số kết nối smartphone, cổng USB, số lùi Giá bán 27,8 triệu đồng (đã gồm VAT và bộ sạc; chưa gồm pin) Thuê pin Từ 135.000 đồng/tháng

Kết luận: tập trung độ bền, chi phí vận hành linh hoạt

Camel 1 là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm dưới 30 triệu đồng nhờ khả năng kháng nước nổi bật, tải tốt và cấu hình pin linh hoạt. Mẫu xe hướng rõ vào nhóm người dùng chạy dịch vụ, song vẫn phù hợp nhu cầu đi lại hằng ngày của người dùng phổ thông.

Điểm mạnh

Kháng nước IP67; có thể ngập 1 m trong 30 phút (theo nhà sản xuất).

Động cơ in-hub 1.500 W, mô-men xoắn 100 Nm, tải 225 kg; có số lùi.

Pin lithium tháo rời, lắp tối đa 3 viên; hỗ trợ đổi pin; tầm tối đa 150 km.

Trang bị thực dụng: LED toàn xe, phanh đĩa thủy lực trước/sau, mâm 12 inch.

Giá xe hợp lý, chi phí thuê pin linh hoạt.

Điểm cần cân nhắc