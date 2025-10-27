Selex Camel 2: Kháng nước 1 m, chạy 150 km mỗi lần sạc Selex Camel 2 đạt IP67, theo nhà sản xuất có thể chịu ngập 1 m trong 30 phút, động cơ 2.000 W (4.000 W cực đại), tốc độ 80 km/h, quãng đường tối đa 150 km với 3 pin và hỗ trợ đổi pin tại trạm.

Trong bối cảnh đô thị Việt Nam thường xuyên chịu mưa lớn và triều cường, khả năng kháng nước trở thành tiêu chí quan trọng khi chọn xe máy điện. Selex Camel 2 tập trung giải bài toán này: theo nhà sản xuất, xe đạt chuẩn IP67 với khả năng chịu ngập 1 m trong 30 phút và vẫn vận hành bình thường. Bên cạnh đó là cấu hình động cơ 2.000 W (4.000 W cực đại), tải 150 kg, cùng hệ sinh thái đổi pin – hướng tới người dùng dịch vụ cần xe bền bỉ, linh hoạt.

Xe máy điện Selex Camel 2 có khả năng kháng nước rất tốt (Ảnh: Selex).

Kháng nước IP67: lợi thế rõ rệt trong điều kiện ngập đô thị

Chuẩn IP67 cho phép thiết bị chịu nước ở độ sâu tối đa 1 m trong 30 phút. Trên thị trường, nhiều mẫu xe máy điện đạt IP67 nhưng thường công bố mức chịu ngập 0,3–0,5 m trong 30 phút. Theo thông tin từ Selex, Camel 2 đạt mức “ngập nước 1 m, 30 phút vẫn hoạt động bình thường”, nổi bật so với thông lệ phổ biến.

Khả năng kháng nước này phù hợp người dùng ở khu vực thường ngập do mưa hoặc triều cường. Dù vậy, nhà sản xuất không khuyến cáo di chuyển thường xuyên trong điều kiện ngập; sau mỗi lần lội nước, người dùng nên kiểm tra xe để đảm bảo chất lượng vận hành theo thời gian.

Thiết kế gọn gàng, tối ưu tính cơ động và tải

Selex Camel 2 được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu chở hàng và chở người. Kích thước tổng thể 1.930 x 770 x 1.260 mm, chiều dài cơ sở 1.370 mm, khoảng sáng gầm 150 mm và chiều cao yên 770 mm giúp xe phù hợp thể trạng đa số người dùng và dễ xoay trở trong phố.

Hệ thống treo gồm giảm xóc trước ống lòng và giảm xóc sau lò xo, cân bằng giữa độ êm và tải. Phanh đĩa ở cả hai bánh hỗ trợ dừng xe an toàn khi chở nặng. Xe dùng mâm đúc 12 inch với lốp 90/90-12 54J trước/sau, tăng độ ổn định ở dải tốc độ đô thị.

Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn linh hoạt (Ảnh: Selex).

Tính tiện dụng: sàn phẳng, yên linh hoạt, kết nối thông minh

Yên xe dày, ngồi thoải mái. Phần yên sau có thể tháo lắp, cho phép chuyển đổi nhanh giữa chở khách và lắp thùng hàng. Sàn để chân phẳng và rộng hỗ trợ để đồ cồng kềnh khi cần. Ngoài giỏ chứa đồ phía trước, Selex cung cấp bộ phụ kiện phù hợp nhiều loại hàng hóa để người dùng tham khảo.

Hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có kết nối smartphone, tích hợp định vị GPS – hữu ích cho tài xế công nghệ trong việc theo dõi lộ trình và quản lý xe.

Hiệu năng và pin: lực kéo mạnh, đổi pin linh hoạt

Động cơ in-hub công suất danh định 2.000 W, đạt cực đại 4.000 W, mô-men xoắn tối đa 140 Nm, cho khả năng tải 150 kg. Tốc độ tối đa theo công bố 80 km/h. Xe có thể leo dốc tới 14 độ, đáp ứng các tình huống như dốc hầm gửi xe hoặc cầu vượt trong phố. Tính năng số lùi giúp xoay trở dễ hơn trong bãi đỗ chật.

Về năng lượng, Camel 2 hỗ trợ bộ ba pin lithium. Khi lắp đủ 3 pin, quãng đường tối đa theo công bố đạt 150 km mỗi lần sạc. Người dùng có thể sạc tại nhà hoặc đổi pin tại trạm; hệ thống trạm đổi pin của Selex đã hiện diện tại nhiều tỉnh/thành, phù hợp với cường độ khai thác cao của shipper và tài xế công nghệ.

Động cơ mạnh mẽ với tải trọng lớn và khả năng leo dốc khỏe (Ảnh: Selex).

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Phanh đĩa trước/sau và bộ lốp 12 inch bản 90/90 giúp Camel 2 tự tin hơn khi phanh ở tốc độ cao trong phố. Hệ thống treo ống lòng phía trước, lò xo phía sau tối ưu độ êm khi chở nặng. Xe chưa đề cập tới các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao như ABS hay các tính năng ADAS; bù lại, kết nối smartphone và định vị GPS là những trang bị thiết thực cho nhu cầu vận hành hàng ngày.

Giá bán và định vị: tập trung người dùng dịch vụ

Selex Camel 2 có giá 28,6 triệu đồng (đã gồm VAT và bộ sạc). Xe bán ra chưa gồm pin; hãng triển khai hình thức cho thuê pin, với các gói đa dạng từ 105.000 đồng/tháng tùy nhu cầu 1–3 pin. Khi trang bị đủ 3 pin, xe đạt quãng đường tối đa 150 km mỗi lần sạc theo công bố. Cách tiếp cận “xe mua – pin thuê” giúp tối ưu chi phí ban đầu và khai thác tính sẵn sàng năng lượng thông qua mạng lưới trạm đổi pin.

Xe hỗ trợ đổi pin tại trạm rất thuận tiện (Ảnh: Selex).

Thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kháng nước IP67, ngập 1 m trong 30 phút (theo nhà sản xuất) Động cơ In-hub, 2.000 W danh định; 4.000 W cực đại Mô-men xoắn 140 Nm Tốc độ tối đa 80 km/h Tải trọng 150 kg Khả năng leo dốc 14 độ Kích thước (D x R x C) 1.930 x 770 x 1.260 mm Chiều dài cơ sở 1.370 mm Khoảng sáng gầm 150 mm Chiều cao yên 770 mm Hệ thống treo Trước: ống lòng; Sau: lò xo Phanh Đĩa trước/sau Mâm và lốp Mâm đúc 12 inch; lốp 90/90-12 54J (trước/sau) Năng lượng Tối đa 3 pin lithium; sạc tại nhà hoặc đổi pin tại trạm Quãng đường Tối đa 150 km mỗi lần sạc khi dùng 3 pin (theo công bố) Trang bị khác Số lùi; đèn LED; đồng hồ kỹ thuật số, kết nối smartphone, GPS

Kết luận

Selex Camel 2 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng chuyên chở và tài xế công nghệ nhờ khả năng kháng nước IP67 1 m/30 phút (theo nhà sản xuất), động cơ khỏe, linh hoạt đổi pin và cấu hình phù hợp phố thị.

Ưu điểm

Kháng nước IP67: ngập 1 m trong 30 phút.

Động cơ 2.000 W (4.000 W cực đại), tải 150 kg, leo dốc 14 độ.

Quãng đường tối đa 150 km với 3 pin; hỗ trợ đổi pin tại trạm.

Phanh đĩa hai bánh; mâm 12 inch, lốp 90/90-12 ổn định.

Tính tiện dụng cao: sàn phẳng, yên sau tháo lắp, kết nối GPS.

Hạn chế