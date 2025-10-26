Sharp LDK+ concept: Minivan điện hướng tới sản xuất LDK+ concept của Sharp dùng nền tảng Foxconn Model A, tiến gần sản xuất với cửa trượt, ghế xoay, máy chiếu; AIoT kết nối tủ lạnh, hỗ trợ V2H.

Sharp giới thiệu phiên bản hoàn thiện hơn của LDK+ concept – mẫu minivan điện dựa trên nền tảng của Foxconn – dự kiến ra mắt tại Japan Mobility Show cuối tháng 10. Mẫu xe tập trung vào trải nghiệm kết nối AIoT với thiết bị gia dụng (từ máy nướng bánh mì, tủ lạnh đến điều hòa, máy giặt), đồng thời hỗ trợ V2H, tích hợp năng lượng mặt trời và hệ thống pin dân dụng.

So với nguyên mẫu năm 2024, LDK+ tiến gần thực tế sản xuất hơn: tỷ lệ thân xe giống một minivan truyền thống, trang bị dải đèn pha LED toàn chiều rộng, cửa trượt và đuôi xe thẳng đứng. Các chi tiết như gương chiếu hậu và tay nắm cửa truyền thống gợi mở định hướng thương mại hóa.

Xe điện LDK+ bản prototype trưng bày tại triển lãm công nghệ của Sharp ở Tokyo, hôm 18/9/2024. Ảnh:Automotive News

Ngôn ngữ thực dụng, dải LED toàn chiều rộng

Thiết kế mới của LDK+ nhấn mạnh tính thực dụng, đơn giản và dễ sản xuất. Phần đầu xe nổi bật với dải LED kéo dài toàn chiều rộng, tích hợp vào khu vực mặt ca-lăng mang logo Sharp. Thân xe hai tông màu giúp tổng thể bớt đơn điệu nhưng vẫn giữ ngôn ngữ trung tính, phù hợp mục đích đa dụng.

Cửa trượt và đuôi thẳng đứng tối ưu tiếp cận và không gian nội thất, trong khi việc duy trì gương chiếu hậu và tay nắm cửa kiểu truyền thống là tín hiệu rõ ràng về tính khả thi sản xuất, thay vì chỉ là thử nghiệm tạo hình.

Phiên bản mới của LDK+ trông thực tế hơn, với đèn pha LED toàn chiều rộng. Ảnh: Sharp

Cabin như phòng khách di động

LDK+ sử dụng bố cục sàn phẳng với cửa mở rộng không có cột, cho phép ra/vào khoang nội thất dễ dàng. Ghế lái có thể xoay về phía sau, đi kèm hộp điều khiển tích hợp bàn gập, tạo điều kiện cho các kịch bản sinh hoạt hoặc làm việc khi xe đỗ.

Hàng ghế sau dành cho ba người được bố trí lùi về phía sau, đánh đổi thể tích khoang hành lý để lấy cảm giác “phòng khách” với hệ thống chiếu sáng nội thất. So với ý tưởng ban đầu dùng màn hình 65 inch, bản cập nhật chuyển sang máy chiếu và màn hình thu gọn treo phía trên hàng ghế sau, biến cabin thành rạp phim di động hoặc không gian làm việc từ xa.

Cửa sau mở trượt, ghế trước có thể xoay ra sau. Ảnh: Sharp

Hiệu năng và hệ truyền động: thông tin vẫn được giữ kín

Sharp chưa công bố thông số hệ truyền động điện, mô-tơ hay bộ pin của LDK+. Điểm xác nhận ở thời điểm này là mẫu xe chia sẻ nền tảng với Foxconn Model A – một nền tảng từng được giới thiệu dưới dạng prototype năm 2024 với triết lý mô-đun, dễ tùy biến cho mục đích cá nhân lẫn chuyên chở chuyên nghiệp.

Dù vậy, các sửa đổi về tỷ lệ thân xe, lựa chọn kết cấu cửa và cách tổ chức nội thất cho thấy ưu tiên sử dụng hằng ngày, đề cao tính tiện nghi và tính linh hoạt của một minivan điện. Những đánh giá về khả năng vận hành, tầm hoạt động hay thời gian sạc chỉ có thể xác định khi nhà sản xuất công bố chi tiết kỹ thuật.

An toàn và công nghệ: AIoT, V2H và hệ sinh thái gia dụng

Tâm điểm công nghệ của LDK+ là nền tảng AIoT do Sharp phát triển, cho phép xe đồng bộ với thiết bị gia dụng như điều hòa, máy giặt, thậm chí máy nướng bánh mì và tủ lạnh. Hệ thống sử dụng AI để học thói quen, sở thích của người dùng nhằm tự động hóa các tác vụ trong nhà và trên xe.

Mặt năng lượng, LDK+ hỗ trợ V2H (Vehicle-to-Home), tích hợp nguồn năng lượng mặt trời và kết nối với hệ thống pin dân dụng, qua đó có thể trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái năng lượng gia đình. Các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) chưa được công bố; nếu thương mại hóa, mẫu xe dự kiến sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hiện hành tại các thị trường mục tiêu.

Giá và định vị: lộ trình dự kiến

Foxconn cho biết mẫu minivan của họ dự kiến bắt đầu lăn bánh tại Nhật Bản từ đầu năm 2027, trước khi mở rộng sang các thị trường ASEAN. Về phía Sharp, thời điểm và địa điểm ra mắt phiên bản thương mại của LDK+ chưa được xác nhận; các thông tin chi tiết dự kiến sẽ xuất hiện trong khuôn khổ Japan Mobility Show cuối tháng 10.

Với cấu hình cabin linh hoạt và định hướng kết nối sâu với hệ sinh thái gia dụng, LDK+ nhắm tới nhóm khách hàng gia đình và dịch vụ di động cần một không gian đa năng khi đỗ xe. Tuy nhiên, mức giá, cấu hình trang bị và kế hoạch phân phối vẫn là ẩn số.

Trạng thái Concept/prototype, tiến gần sản xuất Nền tảng Chia sẻ với Foxconn Model A Kiểu thân xe Minivan điện, đuôi thẳng đứng Cửa Cửa trượt; cửa mở rộng không có cột Bố trí ghế Ghế lái xoay ra sau; hàng ghế sau 3 chỗ lùi về phía sau Trải nghiệm giải trí Máy chiếu và màn hình thu gọn phía trên hàng ghế sau Kết nối AIoT kết nối thiết bị gia dụng (điều hòa, máy giặt, máy nướng bánh mì, tủ lạnh) Năng lượng Hỗ trợ V2H, tích hợp năng lượng mặt trời và hệ thống pin dân dụng Lộ trình Foxconn minivan dự kiến chạy tại Nhật Bản từ đầu 2027; Sharp chưa xác nhận thời điểm ra mắt

Kết luận

Điểm mạnh

Thiết kế và tỷ lệ thân xe thực dụng, gần với sản xuất.

Cabin linh hoạt, ghế xoay và máy chiếu cho trải nghiệm “phòng khách” khi đỗ.

Nền tảng AIoT gắn kết hệ sinh thái gia dụng, hỗ trợ V2H.

