Sharp LDK+: Minivan điện concept sẵn sàng sản xuất Concept Sharp LDK+ hợp tác Foxconn, ra mắt tại Japan Mobility Show cuối tháng này; nội thất kiểu phòng khách, AIoT và V2H kết nối, cấp điện dự phòng cho nhà.

Sharp chính thức trình làng phiên bản hoàn thiện hơn của mẫu minivan điện ý tưởng LDK+, cho thấy bước tiến rõ rệt từ concept sang cấu hình sẵn sàng sản xuất. Mẫu xe sử dụng nền tảng xe điện của Foxconn, nhấn mạnh hai trụ cột công nghệ là AIoT kết nối hệ sinh thái thiết bị gia dụng và V2H để cấp điện ngược cho ngôi nhà.

LDK+ sẽ xuất hiện tại Japan Mobility Show cuối tháng này. Dù hãng chưa công bố thông số động cơ và pin, các thay đổi về thiết kế, bố trí nội thất và trang bị gợi mở định hướng thương mại hóa trong tương lai gần.

xe dien, ev, concept, sharp, ldk+, sharp ldk+, japan mobility show, nhat ban, foxconn, model a, foxconn model a anh 1

Thiết kế thực dụng, tiến gần chuẩn sản xuất

So với nguyên mẫu năm 2024, LDK+ từ bỏ dáng đầu ngắn kiểu cab-over để chuyển sang tỷ lệ của một minivan truyền thống. Phần đầu xe sử dụng dải đèn LED chạy ngang tích hợp trong mặt ca-lăng kín, đặt logo Sharp ở trung tâm – một ngôn ngữ quen thuộc của xe điện hiện đại nhưng được tối giản để phù hợp sản phẩm sản xuất.

Thân xe dùng sơn hai tông màu nhằm tăng cảm giác hiện đại, trong khi đuôi xe dựng đứng tối ưu không gian. Cửa trượt hai bên, gương chiếu hậu và tay nắm cửa truyền thống là những chi tiết thực dụng, cho thấy Sharp hướng tới tính khả thi dây chuyền hơn là phô diễn kiểu cách của concept thuần túy.

xe dien, ev, concept, sharp, ldk+, sharp ldk+, japan mobility show, nhat ban, foxconn, model a, foxconn model a anh 2

Cabin như phòng khách di động

Nội thất LDK+ tập trung vào trải nghiệm sinh hoạt khi xe đứng yên. Bản concept mới duy trì không gian mở với sàn phẳng và cách tiếp cận không có cột B, giúp việc di chuyển giữa các hàng ghế thuận tiện. Ghế lái có thể xoay ngược, kết hợp cụm điều khiển trung tâm là hộp tiện ích kèm bàn gấp, tạo thành không gian làm việc hoặc thư giãn tức thời.

Hàng ghế sau ba chỗ được đẩy lùi sát đuôi xe để tối đa hóa khoảng trống trung tâm. Sharp trang bị máy chiếu và màn hình thu gọn bố trí phía trên hàng ghế sau, biến cabin thành “rạp mini” hoặc văn phòng di động. Ánh sáng môi trường được tinh chỉnh dịu nhẹ, củng cố cảm giác như một phòng khách di động.

xe dien, ev, concept, sharp, ldk+, sharp ldk+, japan mobility show, nhat ban, foxconn, model a, foxconn model a anh 3

Nền tảng Foxconn Model A và hiệu năng: thông tin đang cập nhật

LDK+ sử dụng chung khung gầm với Foxconn Model A – nền tảng module linh hoạt được giới thiệu năm ngoái. Cách tiếp cận module giúp cấu hình thân xe và công năng dễ tùy biến theo nhu cầu sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, các thông số cốt lõi như dung lượng pin, công suất, tầm hoạt động hay khả năng sạc nhanh hiện chưa được công bố.

Foxconn dự kiến ra mắt phiên bản thương mại của Model A vào năm 2027, sau đó mở rộng sang một số thị trường Đông Nam Á. Lộ trình này gián tiếp cho thấy thời điểm chín muồi về công nghệ, chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn hóa, nhưng thời gian thương mại hóa của LDK+ vẫn cần Sharp xác nhận.

An toàn và công nghệ: AIoT và V2H là trọng tâm

Điểm nhấn lớn nhất của LDK+ là nền tảng AIoT do Sharp phát triển. Hệ thống có thể liên kết với các thiết bị gia dụng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt… để học thói quen sử dụng và tự động điều chỉnh môi trường phù hợp. Theo Sharp, chiếc xe đóng vai trò như phần mở rộng của phòng khách khi đỗ – định nghĩa lại ranh giới giữa sinh hoạt gia đình và phương tiện di chuyển.

LDK+ hỗ trợ V2H, đồng bộ với năng lượng mặt trời và hệ thống pin gia đình, để trở thành nguồn điện dự phòng cho ngôi nhà khi cần thiết. Hướng tiếp cận này phù hợp chiến lược năng lượng hai chiều đang phổ biến trên xe điện, đặc biệt hữu ích trong các tình huống mất điện hoặc tối ưu chi phí điện năng theo thời gian sử dụng.

Hiện Sharp chưa công bố chi tiết gói hỗ trợ lái hay xếp hạng an toàn. Các thông tin như hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao, số lượng túi khí và tiêu chuẩn kiểm định sẽ được làm rõ khi mẫu xe tiến gần hơn giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Giá và định vị: minivan điện cho gia đình kết nối

LDK+ định vị như một minivan điện tập trung vào không gian linh hoạt và kết nối hệ sinh thái gia dụng – phù hợp nhóm khách hàng gia đình hoặc người dùng cần không gian đa dụng để làm việc và giải trí. Giá bán và cấu hình phiên bản chưa được công bố. Khi thương mại hóa, lợi thế của Sharp nằm ở tích hợp AIoT sâu với hệ sinh thái thiết bị gia dụng sẵn có, còn Foxconn đảm nhiệm nền tảng kỹ thuật và chuỗi cung ứng.

Thông tin chính thức đã công bố

Mục Thông tin Tình trạng Concept gần sản xuất; ra mắt tại Japan Mobility Show cuối tháng này Kiểu thân xe Minivan điện, tỷ lệ truyền thống (không còn dạng cab-over) Nền tảng Dựa trên khung gầm Foxconn Model A (thiết kế module) Cửa và bố trí Cửa trượt hai bên; gương chiếu hậu và tay nắm cửa truyền thống Không gian nội thất Sàn phẳng; tiếp cận không có cột B; ghế lái xoay; bàn gấp; hàng ghế sau đặt sát đuôi Giải trí – làm việc Máy chiếu và màn hình thu gọn phía trên hàng ghế sau Kết nối nhà thông minh Nền tảng AIoT của Sharp, liên kết thiết bị gia dụng và học thói quen Năng lượng hai chiều V2H; tích hợp năng lượng mặt trời và hệ thống pin gia đình Lộ trình liên quan Phiên bản thương mại Foxconn Model A dự kiến năm 2027; mở rộng Đông Nam Á sau đó Thông số động cơ – pin Chưa công bố

Kết luận nhanh

LDK+ cho thấy cách Sharp dùng lợi thế điện tử gia dụng để mở rộng trải nghiệm xe điện, thay vì chạy đua thông số. Ở giai đoạn concept gần sản xuất, giá trị lớn nhất nằm ở tính kết nối và công năng sinh hoạt.

Điểm mạnh

Triết lý “xe là phòng khách mở rộng” rõ ràng; nội thất linh hoạt, sàn phẳng, ghế xoay.

AIoT kết nối sâu hệ sinh thái gia dụng; tự học thói quen người dùng.

Hỗ trợ V2H, bổ sung vai trò nguồn điện dự phòng cho ngôi nhà.

Thiết kế ngoại thất thực dụng, nhiều chi tiết sẵn sàng cho sản xuất.

Nền tảng Foxconn Model A mang tính module, thuận tiện chuẩn hóa và mở rộng.

Hạn chế

Chưa có thông số động cơ, pin, tầm hoạt động và sạc.

Chưa công bố gói an toàn/ADAS và xếp hạng kiểm định.

Thời điểm thương mại hóa và mức giá chưa được xác nhận.