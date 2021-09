Shipper áo xanh mang thực phẩm đến người dân 'vùng đỏ' thành Vinh

Phường Hồng Sơn là địa phương có dịch diễn biến phức tạp nhất trên địa bàn TP.Vinh hiện nay. Toàn phường hiện đã có trên 70 ca nhiễm và tất cả các khối đều đã có F0, được xem là "vùng đỏ" của thành phố. Do đó, người dân buộc phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, tuyệt đối ở nhà. Do đó, thực phẩm được đội shipper áo xanh vận chuyển đến từng hộ dân. Ảnh: Quang An

Do tính chất phức tạp của dịch bệnh, các shipper có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào (trước đó, Bí thư Đoàn phường và Phó Bí thư Đoàn phường đã phải đi cách ly tập trung). Do đó, phường Hồng Sơn đã trang bị cho các shipper áo xanh những bộ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển thực phẩm cho người dân. Ảnh: Quang An

Đồng chí Mai Quỳnh Trang - Bí thư Đoàn phường Hồng Sơn chia sẻ: "Do là địa phương có nguy cơ rất cao nên anh em shipper phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch, nếu lỡ may có 1 đồng chí bị nhiễm bệnh thì toàn đội sẽ phải đi cách ly, không những làm thiếu hụt lực lượng vốn đã mỏng mà còn khiến cho công tác phân phối thực phẩm đến người dân bị gián đoạn, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con...". Ảnh: Quang An

Anh Lê Văn Tú, Đoàn phường Hồng Sơn cho biết: Mặc bộ đồ bảo hộ thế này chạy cả ngày giữa trời nắng rất mất sức, tuy nhiên với quyết tâm bảo đảm thực phẩm cho người dân yên tâm ở nhà phòng, chống dịch, các anh em shipper đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Những lời cảm ơn, động viên của người dân là nguồn động lực để anh em làm việc quên mình, dù nguy hiểm của dịch luôn tiềm ẩn". Ảnh: Quang An

Mỗi ngày đội shipper áo xanh phường Hồng Sơn giao từ 200 - 300 đơn hàng. Anh em shipper đi từ sáng sớm đến tối khuya mới trở về nhà, tuy nhiên không ai nề hà. Ảnh: Quang An