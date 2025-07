Bất động sản Shophouse, liền kề triệu đô ế ẩm nhưng nguồn cung mới vẫn tăng mạnh Hàng loạt shophouse, liền kề triệu USD tại Hà Nội đang trong cảnh cửa đóng then cài, không người thuê, trong khi nguồn cung mới tăng vọt trong nửa đầu năm 2025.

Loạt shophouse triệu đô đóng cửa im lìm, vắng bóng khách thuê

Từng là phân khúc "hot" được giới đầu tư săn đón nhờ khả năng vừa ở vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng, các căn nhà phố thương mại (shophouse) trên thị trường bất động sản Hà Nội nay lại chứng kiến cảnh hoang vắng, ế ẩm.

Tại khu đô thị Him Lam (phường Hà Đông), nhiều căn shophouse mặt tiền rộng, vị trí đắc địa trên đường Tố Hữu đã bị bỏ trống nhiều năm. Phần lớn đều treo biển cho thuê, chỉ lác đác vài căn được sử dụng làm chỗ để xe hoặc quán ăn, khiến cả khu vực trở nên vắng lặng.

Ảnh minh hoạ

Giá rao bán các căn shophouse tại đây dao động từ 20-40 tỷ đồng (tương đương 200-440 triệu đồng/m2), trong khi giá thuê đã hoàn thiện khoảng 50-60 triệu đồng/tháng và căn chưa hoàn thiện từ 25-30 triệu đồng/tháng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu đô thị Galaxy Vạn Phúc (phường Hà Đông), nơi hàng loạt shophouse mặt đường Tố Hữu bị bỏ không, treo biển cho thuê nhiều năm nhưng vẫn "cửa đóng then cài". Dù có giá trị từ 16 đến 45 tỷ đồng/căn, nhiều shophouse trị giá cả triệu USD tại đây đã xuống cấp, cỏ dại và rác thải chất đống.

Khu đô thị Dương Nội cũng không nằm ngoài xu hướng này, với nhiều biệt thự, nhà liền kề trị giá triệu USD rơi vào cảnh bỏ trống, xuống cấp và cỏ mọc um tùm.

Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, dù tình trạng ế ẩm kéo dài, công cụ lịch sử giá của chuyên trang batdongsan cho thấy giá rao bán nhà đất thấp tầng tại các khu vực này vẫn tăng từ 30 đến hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung nhà thấp tầng tại Hà Nội vẫn tăng mạnh

Trái ngược với thực tế ảm đạm của các shophouse, liền kề đã hiện hữu, nguồn cung mới của loại hình nhà thấp tầng tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo của CBRE, trong quý II/2025, thị trường Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 căn nhà thấp tầng được mở bán, giảm 32% so với quý I nhưng lại cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung nhà thấp tầng mới đạt hơn 2.500 căn, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù số lượng căn mở bán giảm, số lượng dự án mới lại tăng, với 5 dự án được triển khai tại các khu vực đa dạng hơn như Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm và Đan Phượng. Điều này cho thấy xu hướng mở rộng không gian phát triển và sự gia nhập của nhiều chủ đầu tư mới vào thị trường.

Cùng với nguồn cung, giá bán sơ cấp cũng tiếp tục xu hướng tăng, với mức trung bình khoảng 230 triệu đồng/m2 đất (chưa gồm VAT, kinh phí bảo trì và chiết khấu), tăng nhẹ 1,5% so với quý trước.

Đại diện CBRE cho biết sự xuất hiện của các dự án có vị trí gần trung tâm đã góp phần kéo mặt bằng giá lên cao, với nhiều sản phẩm chào bán trên 200 triệu đồng/m2.

Về thanh khoản, quý II/2025 ghi nhận hơn 2.600 giao dịch nhà thấp tầng, vượt lượng cung mở bán mới trong cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với bất động sản gắn liền với đất vẫn ổn định và tiếp tục được người mua ưa chuộng.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc chi nhánh CBRE Hà Nội, dự kiến tổng nguồn cung nhà thấp tầng mở bán tại Hà Nội trong cả năm 2025 sẽ đạt hơn 6.300 căn, trong đó nửa cuối năm đóng góp gần 3.800 căn.

Đặc biệt, một số dự án thấp tầng từng tạm dừng triển khai đang được tái khởi động và chuẩn bị mở bán giai đoạn tiếp theo.