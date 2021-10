SIBA FOOD Việt Nam độc quyền cung ứng thực phẩm sạch cho bếp ăn Sông Lam Nghệ An

Theo đó, SIBA FOOD sẽ cung ứng các thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng bao bì nhãn mác cho bếp ăn CLB Sông Lam Nghệ An. Trong đó, tập trung vào nguồn thực phẩm tươi sống vốn là thế mạnh của SIBA FOOD như: Thịt lợn sạch, thịt bò, thịt gà, rau củ VietGAP, trái cây tươi…

SIBA FOOD cam kết trở thành hậu phương vững chắc, cung ứng thực phẩm kịp thời, linh hoạt theo tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng bếp ăn CLB Sông Lam Nghệ An; giúp các đội tuyển, ban huấn luyện CLB đảm bảo phong độ thể lực tốt nhất tham gia luyện tập và thi đấu.



Ông Trương Mạnh Linh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An kiêm Giám đốc điều hành CLB (bên trái) cùng ông Ngô Tuấn Anh - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần SIBA FOOD Việt Nam tại Hà Nội (bên phải) trao đổi biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: PV

Đại diện CLB Sông Lam Nghệ An, ông Trương Mạnh Linh chia sẻ tin tưởng về việc hợp tác giữa SIBA FOOD và CLB Sông Lam Nghệ An. Bằng sự hỗ trợ về nguồn thực phẩm tươi sạch, CLB Sông Lam Nghệ An sẽ đảm bảo về mặt thể lực, dinh dưỡng cân bằng, hỗ trợ đội tuyển đạt phong độ tốt trong các giải đấu tiếp theo.



Ông Trương Mạnh Linh - Đại diện CLB Sông Lam Nghệ An lạc quan chia sẻ về sự hợp tác đôi bên. Ảnh: PV

Bên cạnh thỏa thuận hợp tác cung ứng thực phẩm cho bếp ăn CLB Sông Lam Nghệ An, hai bên trao đổi và lên kế hoạch xúc tiến các hoạt động tăng cường giao lưu, kết nối giữa thành viên CLB và Công ty Cổ phần SIBA FOOD Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động truyền thông hình ảnh của đôi bên.



Nhân dịp này, ông Trương Sỹ Giáo - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SIBA FOOD Việt Nam cũng chia sẻ về kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng SIBA FOOD tại khu vực tỉnh Nghệ An, hỗ trợ người dân khu vực có thêm lựa chọn về địa chỉ mua sắm thực phẩm tươi - sạch - an toàn - dinh dưỡng.

Ông Trương Sỹ Giáo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SIBA FOOD Việt Nam. Ảnh: PV

SIBA FOOD là chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch với mong muốn mang triệu bữa ăn dinh dưỡng, thực phẩm tươi – sạch cho người tiêu dùng Việt Nam. SIBA FOOD hướng tới quy mô mở rộng trên toàn quốc, với mô hình chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, nổi bật với các thực phẩm tươi - sống - xanh. SIBA FOOD hiện diện các cơ sở tại khu vực Hà Nội, thành phố Vinh (Nghệ An), TP.Hồ Chí Minh.