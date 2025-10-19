Kinh tế Siết chặt an toàn PCCC tại các chung cư cao tầng ở Nghệ An Trước thực tế nhiều vụ cháy tại các khu nhà ở cao tầng gây thiệt hại nghiêm trọng trên cả nước, Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư. Việc củng cố thiết bị, kiện toàn lực lượng tại chỗ và nâng cao ý thức người dân được xem là giải pháp trọng tâm nhằm ngăn ngừa sự cố ngay từ sớm, từ xa.

Siết chặt quản lý xe điện

Clip: Q.A

Trên địa bàn TP. Vinh (cũ) có khoảng 80 chung cư. Con số này minh chứng cho sự phát triển của đô thị, song cũng đặt ra áp lực lớn về công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là khi phương tiện sử dụng năng lượng điện ngày càng phổ biến.

Cháy nổ do sạc xe điện tại phường Cửa Nam (TP. Vinh cũ ) năm 2023. Ảnh tư liệu

Theo cơ quan chức năng, xe điện và việc sạc pin trong khu vực kín như hầm để xe đang là một trong những nguyên nhân gây cháy nổ phổ biến tại các tòa nhà cao tầng. Chỉ cần một thiết bị sạc kém chất lượng, dây dẫn yếu hoặc sạc quá thời gian quy định, hậu quả có thể khó lường. Không ít vụ cháy tại các địa phương khác trong thời gian qua đều bắt nguồn từ sự bất cẩn trong việc sạc xe điện.

Khu vực sạc xe điện riêng biệt tại chung cư Gia Thịnh Phát. Ảnh: Q.A

Trước thực trạng đó, một số chung cư đã chủ động siết chặt quy định về xe điện để giảm thiểu rủi ro. Ông Nguyễn Văn Lâm, tổ bảo vệ của chung cư Gia Thịnh Phát cho biết: “Tòa nhà hiện có khoảng 30 xe điện, được bố trí sạc tại khu vực riêng, có người trực giám sát liên tục. Chúng tôi ngắt cầu dao điện vào 23h30 mỗi đêm và mở lại lúc 5h sáng, tuyệt đối không cho sạc qua đêm để phòng cháy nổ”.

Ngoài việc quy định khung giờ sạc, khu vực đặt ổ điện được thiết kế tách biệt, có camera giám sát 24/24, nhân viên bảo vệ luôn túc trực gần khu vực này để kịp thời xử lý nếu có sự cố.

“Khi phát hiện dây sạc có dấu hiệu nóng, chảy hoặc mùi khét, chúng tôi lập tức yêu cầu ngắt điện, kiểm tra lại toàn bộ ổ cắm. An toàn được đặt lên hàng đầu”, ông Lâm chia sẻ.

Chung cư Phúc Thịnh đã bố trí khu vực sạc xe điện riêng, tách biệt với tòa nhà. Ảnh: Q.A

Tương tự, chung cư Phúc Thịnh, đường Lê Mao kéo dài cũng đang là điểm sáng trong việc quản lý phương tiện điện. Ông Hoàng Trùng Dương, Trưởng Ban quản trị tòa nhà, cho biết: “Chung cư có 18 tầng, 218 căn hộ với hơn 600 cư dân. Toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động tự động, báo tín hiệu trực tiếp về trung tâm điều khiển. Ngoài ra, tòa nhà còn duy trì đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở 18 người, thường trực 24/24”.

Hệ thống điện sạc xe được trang bị đạt chuẩn, đảm bảo an toàn cháy nổ tại chung cư Phúc Thịnh. Ảnh: Q.A

Riêng đối với xe điện, từ tháng 7/2024, tòa nhà đã chuyển toàn bộ xe máy điện ra khu vực tách biệt với khối nhà chính, không để chung với phương tiện khác. Hiện có khoảng 50 xe máy điện được sắp xếp ngăn nắp, có mái che và được giám sát bằng hệ thống camera. Với ô tô điện, Ban quản trị cũng yêu cầu để ở khu vực riêng ngoài hầm, không kết nối trực tiếp với hệ thống điện của tòa nhà. “Sau các vụ cháy tại những địa phương khác, chúng tôi đã chủ động mua dây sạc chuyên dụng, ổ cắm chống cháy nổ, dây nguồn đạt chuẩn. Từng thiết bị đều được kiểm tra định kỳ”, ông Dương nói.

Tình trạng sạc pin qua đêm vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều chung cư. Ảnh: Q.A

Tuy nhiên, bên cạnh những mô hình tích cực, theo ghi nhận của P.V, không ít chung cư vẫn còn lơ là, thiếu kiểm tra hệ thống điện hoặc để cư dân tự do cắm sạc, đỗ xe lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số nơi dây dẫn điện yếu, không được thay thế định kỳ, việc giám sát qua camera còn hạn chế. Đây chính là những “lỗ hổng” khiến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 45 vụ cháy, tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản 1,8 tỷ đồng. Trong đó, 32 vụ xuất phát từ sự cố hệ thống hoặc thiết bị điện, cho thấy nguyên nhân cháy từ điện vẫn là mối đe dọa thường trực.

Hệ thống camera giám sát cháy nổ tại chung cư Phúc Thịnh. Ảnh: Q.A

Đáng chú ý, ngoài các vụ cháy lớn, lực lượng chức năng còn ghi nhận 126 sự cố cháy nhỏ, chủ yếu do thiết bị điện tại nhà dân và thảm thực vật. Hầu hết được phát hiện, xử lý kịp thời nhờ lực lượng tại chỗ. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc nâng cao ý thức phòng cháy ngay từ cơ sở.

Để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ trong quá trình sử dụng xe điện, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần sạc điện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, không sạc khi pin, ắc quy có dấu hiệu phù, nứt; không sạc ngay sau khi xe vừa chạy; không sạc quá 8 giờ liên tục và chỉ sạc ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh để trong khu vực kín, nhiệt độ cao. Nếu không sử dụng xe lâu ngày, cần tháo rời pin, ắc quy, bảo quản ở nơi khô, thoáng để đảm bảo an toàn.

Nâng cao ý thức mỗi cư dân

Song song với việc tăng cường quản lý từ phía Ban quản trị và cơ quan chức năng, ý thức của cư dân vẫn là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư. Thực tế cho thấy, khi người dân chủ động phòng ngừa, những sự cố cháy nhỏ thường được xử lý kịp thời, tránh lan rộng.

Người dân chủ động mua thiết bị chữa cháy. Ảnh: Q.A

Chị Nguyễn Thị Hằng, cư dân chung cư Kim Trường Thi chia sẻ: Trước nhiều vụ cháy trên cả nước trong thời gian qua, chúng tôi không thể chủ quan, gia đình đã tự mua sắm bình chữa cháy mini, mặt nạ phòng độc. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi đều kiểm tra lại bếp, công tắc, ổ cắm. Việc nhỏ thôi nhưng giúp mình yên tâm hơn rất nhiều”.

Không chỉ vậy, chị Hằng cùng các hộ dân trong tầng còn lập nhóm chat nội bộ trên Zalo, chia sẻ thông tin về an toàn điện, báo cho nhau khi có mùi khét hay sự cố bất thường. “Chúng tôi nhắc nhau kiểm tra dây điện, không dùng thiết bị cũ. Mọi người coi đó là việc chung chứ không phải chuyện riêng từng nhà”, chị Hằng nói thêm.

Theo ông Hoàng Trùng Dương, Trưởng Ban quản trị chung cư Phúc Thịnh, việc tuyên truyền không chỉ dừng ở hình thức treo bảng, dán hướng dẫn, mà còn được lồng ghép trong các cuộc họp dân cư. “Mỗi tháng, chúng tôi dành ít nhất 15 phút trong cuộc họp cư dân để nhắc về an toàn PCCC. Có người trước đây chủ quan, nhưng sau khi thấy các vụ cháy xảy ra ở nơi khác, họ bắt đầu thay đổi thói quen. Đó là dấu hiệu tích cực”, ông Dương nói.

Kiểm tra hệ thống PCCC tại các tòa chung cư cao tầng. Ảnh: Q.A

Từ thực tế này có thể thấy, việc xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy” ở các khu chung cư đang dần chuyển từ hình thức sang hành động. Khi người dân được tập huấn kỹ năng, trang bị phương tiện tại chỗ, hiệu quả ứng phó với sự cố được nâng lên rõ rệt.

Số liệu từ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 471 buổi tuyên truyền với gần 81.000 người tham gia; 85 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hơn 11.700 học viên. Bên cạnh đó, 18 Chương trình trải nghiệm thực hành chữa cháy thu hút hơn 6.300 người dân trực tiếp tham gia thao tác với thiết bị thật. Những hoạt động này không chỉ giúp cư dân nắm vững kỹ năng, mà còn tạo thói quen phản xạ nhanh khi có sự cố, yếu tố quan trọng nhất để hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng tập huấn công tác phòng cháy cho các cư dân chung cư Bông Sen. Ảnh: Q.A