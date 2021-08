Siêu bão Ida đổ bộ, làm đảo ngược cả dòng chảy sông Mississippi

Siêu bão Ida đã đảo ngược dòng chảy của sông Mississippi.(Nguồn: Associated Press)

Trưa 29/8 theo giờ địa phương, siêu bão cấp 4 Ida đã đổ vào bang Louisiana với mưa lớn, gió mạnh và mực nước biển dâng cao.



Đây là siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào bang này kể từ siêu bão Katrina cách đây 16 năm khiến hơn 1.800 người thiệt mạng và gây thiệt hại 125 tỷ USD.

Bão Ida mạnh lên vào sáng 29/8 với sức gió khoảng 150 dặm/giờ (240 km/giờ), khiến 400.000 người dân ở bang này không có điện sử dụng tính tới 4h30 chiều cùng ngày.

Tình trạng mất điện dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài khi bão di chuyển vào đất liền.

Triều cường và gió mạnh đã khiến dòng chảy của sông Mississippi bị đảo ngược, một hiện tượng theo Cơ quan Khảo sát Địa chất USGS là "cực kỳ hiếm gặp."

Theo nhà nghiên cứu thủy văn Scott Perrien, hiện tượng này cũng đã xảy ra khi cơn bão Katrina đổ bộ vào bang này.

Để đối phó với bão Ida như một biện pháp phòng ngừa và an toàn thông thường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đại diện của Colonial Pipeline - công ty điều hành đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ, đã thông báo tạm ngừng hoạt động hai đường ống dẫn nhiên liệu số 1 và số 2 giữa Houston, Texas và Greensboro, Bắc Carolina.

Các đường ống số 3 và 4, dẫn nhiên liệu từ Greensboro đến Linden, New Jersey, không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục hoạt động.

Colonial Pipeline cho biết hy vọng sẽ sớm nối lại hoạt động của hai đường ống trên sau khi đánh giá cơ sở hạ tầng và thực hiện kế hoạch khởi động.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân tuân thủ theo các hướng dẫn tránh bão của các quan chức địa phương và bang.

Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Đây là cơn bão gây nguy hiểm đến tính mạng và sức sức tàn phá của nó có thể là vô cùng lớn."

Ông cho rằng cơn bão không chỉ có tác động ở khu vực bờ biển, ở New Orleans, mà còn ở khu vực phía Bắc với lượng mưa dự kiến sẽ cực kỳ cao.

Tổng thống Joe Biden cũng cam kết sẽ dốc toàn lực cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi nhanh nhất cho thể.

Trước đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở New Orleans đã cảnh báo ngoài việc nước biển dâng cao từ 3,7-4,8m tại Port Fourchon, La., phía Nam New Orleans, đến cửa sông Mississippi và một số khu vực có thể có lượng mưa từ 500mm trở lên. Ngoài ra, có thể xuất hiện lốc xoáy và gió cực mạnh ở các khu vực gần New Orleans.

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards cho biết cơn bão sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bang này kể từ thập niên 1850 đến nay và Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Louisiana và Mississippi, cho phép Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) điều phối tất cả các nỗ lực cứu trợ thảm họa./.