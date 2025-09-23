Kinh tế Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu nhanh từ giữa tuần Bão Ragasa đang duy trì sức gió hơn 220 km/h trên Biển Đông nhưng dự báo sẽ suy yếu nhanh từ giữa tuần khi tiến vào đất liền Trung Quốc và Việt Nam.

Bão Ragasa mạnh nhất năm 2025 trên Biển Đông

Sáng 23/9, bão Ragasa hoạt động ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông với sức gió cực đại 202–220 km/h, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h.

Đây được đánh giá là cơn bão mạnh hơn cả Yagi trong năm 2025 và hiện là siêu bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này.

Dự báo đến sáng 24/9, tâm bão Ragasa sẽ nằm trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450 km, duy trì sức gió 184-220 km/h.

Đến sáng 25/9, khi đi vào phía Nam tỉnh Quảng Đông và đảo Lôi Châu, cường độ bão giảm xuống còn 118-133 km/h, giật 167-183 km/h.

Đến ngày 26/9, hệ thống suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới trước khi tiến vào Bắc Bộ Việt Nam với sức gió chỉ còn 39-49 km/h.

Nguyên nhân bão Ragasa suy yếu nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Ragasa chịu tác động từ hai yếu tố chính khiến cường độ giảm nhanh: sự tương tác với địa hình đất liền Trung Quốc và khối áp cao lục địa mang theo không khí khô với độ ẩm chỉ 30–40%.

Không khí khô xâm nhập đã làm cấu trúc bão suy yếu rõ rệt khi áp sát tỉnh Quảng Đông và bán đảo Lôi Châu.

Dự báo mùa bão cuối năm 2025

Bão Ragasa hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngày 18/9 và nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão chỉ trong 4 ngày.

Năm 2025, Tây Bắc Thái Bình Dương đã ghi nhận 3 siêu bão gồm Yagi, Gaemi và Krathon. Riêng Yagi từng đổ bộ vào Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng với hơn 318 người thiệt mạng và tổn thất kinh tế ước tính gần 84 nghìn tỷ đồng.

Theo dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, có thể vượt 4 cơn, trong đó ít nhất 2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.