Siêu mẫu Minh Tú cầu hôn bạn trai người Đức sau 11 năm yêu

Ngày 23/11, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú đăng tải khoảnh khắc cầu hôn bạn trai người Đức. Cô trao nhẫn và ngỏ lời cầu hôn bạn trai bằng tiếng Đức. Minh Tú nói: "Em cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu anh dành cho em. Chúng ta chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay, em muốn hỏi anh một điều: Will you marry me? (Anh đồng ý cưới em nhé? )".

Bạn trai Minh Tú bày tỏ thái độ bất ngờ nhưng hạnh phúc đồng ý. Anh nhận nhẫn cầu hôn và trao cái ôm ấm áp cho Minh Tú. Cặp đôi còn chia sẻ thêm nhiều ảnh chụp lưu lại khoảnh khắc đặc biệt.

Minh Tú cầu hôn bạn trai vì muốn chủ động giữ chặt tình yêu của mình.

Người đẹp viết: "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy... Em chủ động giữ chặt tình yêu này". Dưới bình luận, cặp đôi nhận lời chúc mừng từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Trước đó, tại đám cưới Gin Tuấn Kiệt - Puka, nữ siêu mẫu tuyên bố sẽ lấy chồng nếu bắt được hoa cưới. Khoảnh khắc người đẹp giành được hoa cưới khiến người hâm mộ phấn khích.

Nữ siêu mẫu và bạn trai ngoại quốc trải qua hơn 10 năm gắn bó với đủ cung bậc cảm xúc.

Minh Tú từng chia sẻ bạn trai cô tên Chris. Anh sinh ra ở Đức nhưng làm việc tại châu Á 15 năm qua. Chris là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia. Minh Tú và bạn trai quen biết nhau từ năm 2011 và hẹn hò một năm sau đó.

Trải qua thời gian ngắn gắn bó, cả hai đường ai nấy đi. Đến năm 2018, sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Minh Tú gặp lại Chris trong một quán cà phê tại TP.HCM. Chris sau đó đã liên lạc lại với Minh Tú. Cả hai bắt đầu như những người bạn. Cuối năm 2021, Minh Tú chính thức công khai bạn trai người Đức sinh năm 1981.

Siêu mẫu Minh Tú và bạn trai người Đức.