Siêu trộm dưới vỏ bọc cô đồng gây hơn 30 vụ trộm từ Nghệ An ra Hà Nội

Ngày 5/11, đối tượng Xiêm đã bị Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) bắt khẩn cấp về tội trộm cắp tài sản.



Trước đó, trưa ngày 25/10, ngay sau khi nhận được tin báo hiệu thuốc Thu Hà ở thôn Giáp Nhì, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm bị 1 đối tượng lạ mặt đột nhập lấy đi 1 chiếc ví bên trong có 9,3 triệu đồng, Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.



Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra giữa ban ngày, đối tượng liều lĩnh, biểu hiện hoạt động chuyên nghiệp, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo Đội CSHS tập trung lực lượng điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Trần Ngọc Xiêm.

Qua việc rà soát hệ thống camera an ninh tại các xã, phường, thị trấn và vận động quần chúng tố giác tội phạm, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm đã xác định được đối tượng nghi vấn chính là Trần Ngọc Xiêm (SN 1993), trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, dưới vỏ bọc là “cô đồng” và nhân viên nhà hàng. Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm đã lên kế hoạch bắt giữ đối tượng.