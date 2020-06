Siêu ưu đãi tín dụng tại BAC A BANK

Chương trình Siêu ưu đãi tín dụng được triển khai từ ngày 15/6/2020. Ảnh: P.V

Với tổng hạn mức lên tới 500 tỷ đồng, Chương trình “Siêu ưu đãi tín dụng, An tâm cuộc sống cùng BAC A BANK” được triển khai từ ngày 15/6/2020 đến 31/12/2020 tại hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch trên phạm vi toàn quốc; nhằm hỗ trợ các mục tiêu tài chính của khách hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang phục hồi và tăng trưởng sau dịch Covid-19.Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần đáp ứng những điều kiện cực kỳ đơn giản - là cá nhân vay vốn tại BAC A BANK, đồng thời đăng ký tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam (khách hàng là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm).

Đối với khoản vay, BAC A BANK áp dụng Chương trình ưu đãi cho hầu hết các sản phẩm tín dụng cá nhân (trừ sản phẩm Cho vay cán bộ, nhân viên và Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm/ Tiền gửi trực tuyến). Khách hàng cần có thời gian vay tối thiểu 12 tháng và cam kết không trả nợ trước hạn trong thời gian vay tối thiểu, đồng thời cam kết giải ngân toàn bộ hạn mức vay đã được phê duyệt.



Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm trong phạm vi chương trình ưu đãi bao gồm: An Tâm Hưng Thịnh, An Phúc Hưng Thịnh, An Thịnh Đầu tư và các điều khoản phụ theo sản phẩm do Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp. Khách hàng cần có doanh thu hợp đồng bảo hiểm tối thiểu 5 triệu đồng và hợp đồng bảo hiểm phải được phát hành trong thời gian triển khai chương trình.

Nhằm tối ưu lợi ích của khách hàng, BAC A BANK đưa ra nhiều mức ưu đãi hấp dẫn tương ứng với doanh thu hợp đồng bảo hiểm và mức vay của khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được thẻ ghi nợ nội địa BAC A BANK có giá trị khác nhau, tối đa lên tới 5 triệu đồng để có thể chủ động chi tiêu tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân.

Xây dựng chương trình “Siêu ưu đãi tín dụng, An tâm cuộc sống cùng BAC A BANK” trên cơ sở phối hợp 2 nhóm sản phẩm quan trọng là tín dụng và bảo hiểm, bà Vũ Thanh Thủy - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (Ngân hàng TMCP Bắc Á) chia sẻ: “Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, BAC A BANK mong muốn được chia sẻ khó khăn, đồng hành lợi ích cùng khách hàng. Với chương trình ưu đãi này, BAC A BANK kỳ vọng sẽ đẩy mạnh các sản phẩm tín dụng để khuyến khích khách hàng hiện thực hóa các mục tiêu cuộc sống như phục vụ tiêu dùng hay sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, bảo hiểm nhân thọ nếu được trang bị đầy đủ sẽ mang đến cho khách hàng sự an tâm tài chính, vững vàng trước các biến cố, rủi ro khó lường”.