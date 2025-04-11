Silicon Power US75: Hiệu năng SSD PCIe Gen4 ấn tượng với giá tốt Với tốc độ đọc ghi tuần tự vượt 7.000/6.000 MB/s, Silicon Power US75 là lựa chọn SSD PCIe Gen4 hấp dẫn cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung cần hiệu suất cao mà không muốn chi quá nhiều.

Silicon Power US75 là ổ SSD NVMe PCIe Gen4 hướng đến người dùng phổ thông, mang lại hiệu suất cao cấp với mức giá cạnh tranh. Sản phẩm này là một lựa chọn đáng chú ý cho các game thủ và nhà sáng tạo nội dung đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ tốc độ cao để xử lý các tệp media lớn, tăng tốc độ tải game và các tác vụ nặng khác.

Hiệu năng thực tế vượt trội trong phân khúc

Các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy Silicon Power US75 không chỉ đạt được các thông số do nhà sản xuất công bố mà còn vượt qua ở một số hạng mục. Điều này khẳng định vị thế của nó như một trong những ổ cứng Gen4 tốc độ 7GB/s có giá cả phải chăng nhất trên thị trường.

Silicon Power US75 có thiết kế M.2 2280 một mặt, dễ dàng lắp đặt trên nhiều hệ thống.

Trong bài kiểm tra CrystalDiskMark, phiên bản 1TB đạt tốc độ đọc tuần tự 7.356 MB/s và ghi tuần tự 6.233 MB/s. Khi mô phỏng các tác vụ thực tế hàng ngày, ổ đĩa vẫn duy trì tốc độ đọc 4.412 MB/s và ghi 5.806 MB/s. Với công cụ Blackmagic, tốc độ ghi nhận được là 5.847 MB/s (đọc) và 5.626 MB/s (ghi). Đặc biệt, trong bài kiểm tra Iometer, US75 đạt 690.000 IOPS đọc và 982.000 IOPS ghi, một kết quả xuất sắc ngang ngửa với các ổ đĩa Gen4 đắt tiền hơn.

Phân tích cấu hình và thông số kỹ thuật

Sức mạnh của US75 đến từ bộ điều khiển Maxio MAP1602, một lựa chọn phổ biến mang lại hiệu suất ổn định và đáng tin cậy. Ổ cứng có thiết kế mô-đun một mặt (single-sided), giúp nó tương thích với nhiều hệ thống máy tính xách tay và máy tính để bàn mỏng nhẹ. Dù không đi kèm tản nhiệt mặc định, US75 vẫn duy trì nhiệt độ hoạt động khá mát trong các bài kiểm tra kéo dài. Tuy nhiên, việc trang bị thêm tản nhiệt vẫn được khuyến nghị cho các hệ thống máy chơi game hiệu suất cao hoặc khi nâng cấp cho máy PlayStation 5.

Hiệu suất của US75 đủ sức cạnh tranh với các đối thủ đắt tiền hơn trong cùng phân khúc.

Bảng thông số kỹ thuật Silicon Power US75

Thông số Chi tiết Giao diện PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 2280 Tốc độ công bố (1TB) Đọc lên đến 7.000 MB/s, Ghi lên đến 6.000 MB/s Bộ điều khiển Maxio MAP1602 Độ bền (TBW) 500GB: 300 TBW; 1TB: 600 TBW; 2TB: 1.200 TBW; 4TB: 2.400 TBW Bảo hành 5 năm Tương thích Máy tính để bàn, máy tính xách tay, PS5 Kích thước 80mm x 22mm x 3.6mm, 8g

Độ bền và các tùy chọn dung lượng

Silicon Power cung cấp US75 với nhiều mức dung lượng từ 500GB, 1TB, 2TB đến 4TB, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ. Độ bền ghi (TBW) của sản phẩm ở mức tiêu chuẩn cho phân khúc, với 600 TBW cho phiên bản 1TB và lên đến 2.400 TBW cho phiên bản 4TB. Đi kèm với đó là chính sách bảo hành 5 năm, mang lại sự yên tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Sản phẩm nhắm đến đối tượng game thủ và người làm sáng tạo nội dung.

Ai nên cân nhắc Silicon Power US75?

Dựa trên hiệu năng và giá bán, Silicon Power US75 là một lựa chọn đáng giá cho nhiều đối tượng người dùng.

Lựa chọn lý tưởng cho:

Game thủ và nhà sáng tạo nội dung: Những người cần một ổ SSD nhanh với giá cả phải chăng để cải thiện tốc độ tải game và xử lý các dự án đồ họa, video.

Những người cần một ổ SSD nhanh với giá cả phải chăng để cải thiện tốc độ tải game và xử lý các dự án đồ họa, video. Người dùng muốn nâng cấp từ SSD thế hệ cũ: Đây là một bản nâng cấp hiệu quả từ SSD SATA hoặc PCIe Gen3, mang lại sự cải thiện rõ rệt về tốc độ mà không tốn quá nhiều chi phí.

Cân nhắc lựa chọn khác nếu:

Bạn tìm kiếm hiệu suất đỉnh cao: Nếu yêu cầu tốc độ tối đa của giao diện PCIe 5.0, bạn có thể tham khảo mẫu Silicon Power US85.

Nếu yêu cầu tốc độ tối đa của giao diện PCIe 5.0, bạn có thể tham khảo mẫu Silicon Power US85. Bạn cần dung lượng lưu trữ cực lớn: US75 có dung lượng tối đa 4TB. Nếu cần nhiều hơn, dòng Silicon Power Xpower XS70 cung cấp phiên bản lên đến 8TB.

Tóm lại, Silicon Power US75 đã thành công trong việc cân bằng giữa hiệu suất, giá cả và độ tin cậy. Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn trải nghiệm tốc độ của PCIe Gen4 mà không cần phá vỡ ngân sách.