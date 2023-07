Singapore quyết định tắt sóng 3G để dành phổ tần số cho phát triển 5G

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo đó, các nhà khai thác di động Singapore bao gồm Singtel, StarHub và M1 có kế hoạch ngừng cung cấp dịch vụ 3G cho khách hàng của họ vào cuối tháng 7 năm 2024, đánh dấu sự kết thúc của công nghệ di động thế hệ thứ 3 (3G) sau gần 20 năm hoạt động tại đất nước này.

Ảnh minh họa.

Số liệu của IMDA cho biết, tính đến tháng 4 năm 2023, gần 99% thuê bao di động của Singapore hiện đang sử dụng công nghệ 4G hoặc 5G và thuê bao 3G chỉ chiếm khoảng 1% tổng số thuê bao di động trong nước.

Cơ quan quản lý giải thích rằng sau khi 3G ngừng hoạt động, các nhà khai thác địa phương sẽ có thể thu được nhiều phổ tần hơn để cung cấp dịch vụ 5G.

“Trước khi ngừng cung cấp dịch vụ 3G, các nhà khai thác mạng di động phải đảm bảo rằng các thuê bao 3G còn lại của họ, cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp, chuyển tiếp suôn sẻ sang mạng 4G/5G. Giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm này được đưa ra để cho phép các nhà khai thác di động tham gia đầy đủ và di chuyển các thuê bao 3G còn lại của họ trước khi ngừng cung cấp dịch vụ 3G”, cơ quan quản lý viễn thông Singapore IMDA nêu rõ.

IMDA cho biết, các nhà khai thác mạng di động phải cung cấp cho người dùng tùy chọn chuyển đổi gói dịch vụ của họ sang 4G với các điều khoản dịch vụ tương đương hoặc tốt hơn và cung cấp các tùy chọn điện thoại di động ở các mức giá khác nhau. Khách hàng doanh nghiệp phải được hỗ trợ để chuyển đổi sang 4G hoặc các dịch vụ thay thế ít bị gián đoạn nhất.

Từ tháng 2 năm sau, các nhà bán lẻ cũng không được bán điện thoại di động 3G hoặc các mẫu 4G yêu cầu mạng 3G cho các cuộc gọi thoại cho thị trường trong nước.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào ngày 26/7 vừa qua, ba nhà khai thác di động của Singapore cho biết họ đã thực hiện nhiều sáng kiến ​​khác nhau để thúc giục các thuê bao 3G của họ chuyển sang mạng 4G và 5G. Các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện trong những tháng tới để thông báo cho những khách hàng này về việc chuyển đổi và cung cấp trợ giúp cho những người cần hỗ trợ chuyển đổi.

Những khách hàng này bao gồm những người đang sử dụng thiết bị di động chỉ có 3G hoặc các mẫu 4G đời đầu cũng như những khách hàng vẫn đang sử dụng thẻ SIM chỉ có 3G.

Việc áp dụng ngày càng tăng các dịch vụ 5G ở Singapore dự kiến ​​sẽ thúc đẩy phân khúc dữ liệu di động ở nước này, từ đó được thiết lập để thúc đẩy doanh thu dịch vụ di động với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3% từ năm 2022 đến năm 2027, theo một báo cáo của công ty phân tích dữ liệu toàn cầu GlobalData (Vương quốc Anh).

Báo cáo cũng lưu ý rằng, đăng ký 5G sẽ vượt qua đăng ký 4G vào năm 2025 và dự kiến ​​sẽ chiếm 76% tổng số thuê bao di động vào cuối năm 2027. Sự tăng trưởng về đăng ký 5G này sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng mạng 5G đang diễn ra của các nhà mạng di động và nhu cầu áp dụng 5G thương mại để hỗ trợ triển khai các thiết bị Internet vạn vật (IoT) cũng như các ứng dụng thành phố thông minh.

Trên thế giới, các quốc gia đang có những cách tiếp cận khác nhau về việc tắt sóng 2G và 3G, trong khi đa số các quốc gia ở khu vực châu Âu đang có xu hướng tắt sóng 3G trước 2G thì ngược lại ở khu vực châu Á, các quốc gia ở đây lại có xu hướng tắt sóng 2G trước 3G. Trong khi đó ở một số khu vực trên thế giới như châu Phi, nơi mà mức sống của người dân còn thấp, giá các thiết bị 4G còn khá đắt đỏ so với mức sống của người dân ở đây thì mạng 2G vẫn tiếp tục được duy trì để phục vụ cho các kết nối cơ bản như thoại và nhắn tin.

Việc tắt sóng 2G và 3G sẽ cho phép các nhà khai thác di động giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành công nghệ cũ, tối ưu hóa việc quản lý mạng, nâng cấp cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho việc áp dụng 4G và 5G ngày càng tăng đồng thời có cơ hội chuyển dịch các dịch vụ viễn thông truyền thống lên nền tảng dữ liệu. Mặt khác, phổ tần số được sử dụng cho 2G và 3G sẽ được tái sử dụng cho các mạng 4G và 5G nhằm nâng cao dung lượng và vùng phủ sóng tổng thể của mạng 4G và 5G, tạo ra cho người dùng những trải nghiệm nâng cao và mở ra một thế hệ kết nối di động mới.

Trong khi đó, theo báo cáo “Kinh tế di động khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2023” của Hiệp hội các nhà khai thác di động toàn cầu (GSMA) vừa được công bố cho biết, 5G dự kiến ​​sẽ hỗ trợ 41% kết nối di động ở châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030, tăng từ 4% trong năm nay. Khu vực này sẽ có 1,4 tỷ thuê bao 5G vào cuối năm 2030, với việc áp dụng được thúc đẩy bởi giá thiết bị di động tích hợp 5G giảm và mạng lưới mở rộng nhanh chóng trên một số thị trường.

Trong khi các thị trường trưởng thành như Úc, Singapore và Hàn Quốc đang dẫn đầu đổi mới di động 5G toàn cầu, các thị trường khu vực khác vẫn phải đối mặt với các rào cản ảnh hưởng đến việc tiếp cận và sử dụng di động.

Báo cáo của GSMA lưu ý rằng, các dịch vụ Internet di động vẫn nằm ngoài tầm với của 47% dân số ở châu Á - Thái Bình Dương, vốn tụt hậu so với các thị trường toàn cầu khác như Trung Quốc và Mỹ Latinh. Nguyên nhân được cho là do thiếu các kỹ năng kỹ thuật số đặc biệt là đối với dân số lớn tuổi, khả năng chi trả của thiết bị và dịch vụ, cũng như các lo ngại về an toàn trực tuyến là một số yếu tố cản trở việc áp dụng.

Tổng số thuê bao di động ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng từ 400 triệu lên 2,11 tỷ vào năm 2030. Tỷ lệ sử dụng di động sẽ tăng lên 70%, tuy nhiên, con số này thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 73%, theo GSMA.

Ngành công nghiệp di động đã đóng góp 810 tỷ USD cho nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm ngoái, con số này dự kiến ​​sẽ đạt 990 tỷ USD vào năm 2030. Chỉ riêng 5G sẽ bổ sung hơn 133 tỷ USD cho nền kinh tế của khu vực vào năm 2030.

Ở nước ta, Viettel là nhà mạng đầu tiên tại thực hiện tắt mạng 3G diện rộng trên toàn quốc với quy mô 35.000 trạm trong năm 2022. So với thế giới, Viettel là một trong số ít nhà mạng triển khai tắt mạng 3G. Chất lượng mạng và trải nghiệm dịch vụ khách hàng sau khi tắt 3G vẫn duy trì ổn định và hiệu quả tăng trưởng. Sau khi tắt sóng 35.000 trạm phát sóng 3G, Viettel dành tần số này để phát triển 4G do nhu cầu sử dụng dữ liệu tốc độ cao của khách hàng tăng nhanh.