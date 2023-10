Sinh viên Nghệ An vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tuổi trẻ Nghệ An ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, lực lượng sinh viên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực bứt phá.

Trước thềm Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với anh Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

Anh Trần Linh phát biểu tại Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

P.V: Theo anh, sinh viên Nghệ An có những nét đặc trưng gì khác biệt so với lực lượng sinh viên trên cả nước?

Anh Trần Linh: Nghệ An hiện có 28.421 sinh viên, Hội Sinh viên tỉnh có 3 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc với 16 liên chi hội, 463 chi hội với 20.083 hội viên. Có thể nói, Nghệ An là một trong những tỉnh có lực lượng sinh viên đông đảo ở Việt Nam.

Về phẩm chất, sinh viên Nghệ An luôn tự hào về quê hương mình là địa phương có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học. Nghệ An còn là mảnh đất đã sản sinh nhiều anh hùng, hào kiệt, danh tướng, danh nhân lịch sử cho đất nước. Từ niềm tự hào đó, sinh viên Nghệ An luôn nỗ lực thi đua, rèn luyện để làm sáng lên phẩm chất “cần cù”, hiếu học” – những đức tính được cho là truyền thống của con người xứ Nghệ bao đời nay.

Nhờ quá trình học tập chăm chỉ, sinh viên Nghệ An có nền tảng kiến thức vững chắc, có khả năng sáng tạo và thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh và những thách thức của công việc.

Anh Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cùng đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tại lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt và giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2022. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các hoạt động giao lưu quốc tế giữa sinh viên Nghệ An với sinh viên nước ngoài được Hội Sinh viên các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Thông qua các hoạt động này, sinh viên Nghệ An đã chứng tỏ mình là một lực lượng nhạy bén, sáng tạo và có khả năng thích ứng cao với các môi trường mới.

Tại các hoạt động trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên như diễn đàn, fanpage, hội thi, lớp huấn luyện gắn rèn luyện kỹ năng với các hoạt động tình nguyện, sinh viên Nghệ An cũng đã cho thấy khả năng tiếp cận thực tiễn, sự hiểu biết về văn hóa địa phương, đất nước vô cùng sâu sắc.

Đó là những điểm khác biệt đặc trưng, cũng là những ưu thế nổi trội của sinh viên Nghệ An trong sự thích nghi với những sự tiến bộ và phát triển của xã hội trong thời gian qua.

Sinh viên Nghệ An không chỉ học trên lý thuyết mà còn năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học học công nghệ, mạnh dạn nâng cao kỹ năng thực hành. Ảnh: Hội Sinh viên tỉnh

P.V: Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng nào?

Anh Trần Linh: Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Nghệ An luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng sinh viên phát triển toàn diện.

Trong đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” gắn với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt” đã được các cấp bộ Hội tập trung triển khai với nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Đến nay, phong trào này đã trở thành phong trào chủ đạo của sinh viên Nghệ An, thực sự là môi trường lý tưởng để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã có 224 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 770 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Nhiều mô hình mới được hình thành và phát huy hiệu quả trong việc tạo giá trị thực tiễn cho phong trào sau bước tuyên dương danh hiệu như: Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” các cấp, tổ chức định kỳ “Diễn đàn Sinh viên 5 tốt”, “Hành trình Sinh viên 5 tốt”.

Nhiệm kỳ qua, phong trào sinh viên hiến máu nhân đạo đã lan tỏa sâu rộng, mang về hàng nghìn đơn vị máu để phục vụ cho quá trình điều trị bệnh của tỉnh. Ảnh: Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

Hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên có những biến chuyển tích cực theo hướng gắn với thực tiễn và nhu cầu thực tế. Trong nhiệm kỳ, đã có 2.438 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, 452 đề tài cấp trường và 20 đề tài nghiên cứu sinh viên cấp tỉnh, khu vực được thực hiện. Qua đó, khả năng sáng tạo của hội viên, sinh viên được phát huy; nhiều ý tưởng, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đã được ghi nhận và triển khai trong thực tiễn.

Các hoạt động trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải thưởng cho sinh viên có thành tích trong học tập, rèn luyện được thực hiện thường xuyên. Các cơ sở Hội chú trọng duy trì, phát triển các quỹ học bổng, trao hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 5.000 sinh viên vượt khó, nhằm khuyến khích, tạo động lực để sinh viên phấn đấu trong học tập.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo sinh viên. Thông qua những hoạt động này, lực lượng sinh viên đã được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực trong học tập, rèn luyện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao đời sống tinh thần ngày càng thu hút nhiều sinh viên tham gia. Ảnh tư liệu: Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An

P.V: Theo anh, thời gian tới sinh viên Nghệ An sẽ đối mặt với những biến đổi đáng kể nào?

Anh Trần Linh: Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao. Do đó, đã, đang và sẽ thu hút một lượng rất lớn sinh viên theo học.

Trước sự tác động đan xen của những nhân tố thuận lợi và thách thức trên, xu hướng vận động của sinh viên Nghệ An trong giai đoạn 2023 - 2028 nổi bật lên những vấn đề sau:

Thứ nhất, lực lượng sinh viên Nghệ An tăng nhanh về số lượng, chịu tác động mạnh bởi quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Khả năng thích ứng và thích nghi với sự năng động và yêu cầu ngày càng cao của thị trường cũng sẽ là một trong những đặc điểm nổi trội của sinh viên Nghệ An trong những năm tới.

Thứ hai, xu thế khởi nghiệp trong sinh viên đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhu cầu được hỗ trợ về điều kiện học tập, tiếp cận thực tế, hỗ trợ về điều kiện sinh hoạt, học tập và tham gia hoạt động văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần của sinh viên ngày càng phát triển mạnh.

Nhiều sinh viên đã khởi nghiệp thành công khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ảnh tư liệu: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Thứ ba, toàn hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do đó đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, nhất là trình độ tay nghề, ngoại ngữ, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

P.V: Trước những biến đổi đó, theo anh, tổ chức Hội và lực lượng sinh viên cần phải làm gì để có thể thích ứng và vững vàng tiến bước?

Anh Trần Linh: Bối cảnh và tình hình mới đòi hỏi Hội Sinh viên các cấp tỉnh Nghệ An cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để định hướng, dẫn dắt, đồng hành với sinh viên trong thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước. Trong đó, mục tiêu hướng đến là xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, thật sự là tổ chức “của sinh viên, do sinh viên và vì sinh viên”.

Đội hình sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y khoa Vinh tại xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Quan trọng nhất là làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng đó, bám sát nhu cầu của sinh viên để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, đồng hành, góp phần hình thành lớp sinh viên thời kỳ mới có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trước sự biến đổi của xã hội, sinh viên sẽ là đối tượng mà các thế lực thù địch quan tâm, kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và gây rối trật tự, an ninh xã hội. Vì vậy, cần thiết phải có những hành động quyết liệt, cụ thể và khoa học đến từ các cấp Hội để dập tắt vấn đề này.

Nghệ An có hơn 28.400 sinh viên, là địa phương có lượng sinh viên đông đảo trong cả nước với chất lượng ngày càng được nâng cao. Ảnh tư liệu: Hội Sinh viên tỉnh

Đối với lực lượng sinh viên – một trong những hạt nhân quan trọng của công cuộc chuyển đổi số, cần tích lũy tri thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, chủ động cập nhật kịp thời và ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào công việc và cuộc sống. Ngoài ra, cần trau dồi khả năng ngoại ngữ, thành thạo các kỹ năng mềm và tích cực tham gia vào công tác xã hội.

Đây là những hành trang cần thiết để sinh viên hoàn thành tốt các mục tiêu trong trường đại học cũng như sau khi tốt nghiệp để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của nguồn nhân lực trẻ. Từ đó, tiến bước vào tương lai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà tỉnh đang dồn lực triển khai.

P.V: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!