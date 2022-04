Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia chương trình 'Khát vọng khởi nghiệp'

(Baonghean.vn) - Cuộc sống không may mắn với Hoàng Kim Vị ở xóm 1, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) từ khi mới lọt lòng. Vượt lên nghịch cảnh, nam thanh niên sinh năm 1992 vẫn nỗ lực để trở thành người có ích và là một tấm gương sáng về tinh thần khởi nghiệp. Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với người đã từng 2 lần được Tỉnh đoàn Nghệ An trao giải tại Cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn” này.