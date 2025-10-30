Siu Black sắp xuất viện, mất 4 show diễn vì tin giả Chồng ca sĩ Siu Black xác nhận sức khỏe bà đã ổn định và sắp xuất viện. Gia đình bức xúc vì thông tin sai lệch khiến nữ ca sĩ bị hủy 4 show diễn và xuất hiện các lời kêu gọi quyên góp mạo danh.

Chồng của ca sĩ Siu Black, ông Nguyễn Đức Hùng, xác nhận sức khỏe của bà đã tiến triển tích cực và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, gia đình đang đối mặt với những hệ lụy từ tin giả, bao gồm việc 4 show diễn bị hủy và các tài khoản mạo danh kêu gọi quyên góp.

Ca sĩ Siu Black. Ảnh: Tư liệu

Tình hình sức khỏe cải thiện tích cực

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hùng vào trưa 30/10, ca sĩ Siu Black đã được chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Hiện tại, bà có thể tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân như ăn uống, đi lại và tắm rửa mà không cần sự trợ giúp.

Nữ ca sĩ cũng đã có thể giao tiếp bình thường, trò chuyện cùng người thân đến thăm. Các bác sĩ thậm chí còn đề nghị bà hát thử để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Ông Hùng tiết lộ, trước khi xuất viện, Siu Black dự định sẽ hát tặng các y bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện.

Hệ lụy từ thông tin sai lệch

Gia đình ca sĩ Siu Black bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội. Ông Hùng cho biết thư ký của vợ ông đã thông báo về việc 4 trong tổng số 6 show diễn dự kiến từ nay đến Tết đã bị hủy bỏ. Hiện chỉ còn lại hai lịch trình, trong đó có một buổi biểu diễn tại Nga.

Nghiêm trọng hơn, đã xuất hiện những tài khoản mạo danh kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính cho nữ ca sĩ. Ông Hùng khẳng định gia đình không hề đưa ra bất kỳ lời kêu gọi nào và đã từ chối mọi đề nghị hỗ trợ tài chính. Ông cũng cho biết gia đình không gặp khó khăn về chi phí điều trị do Siu Black có bảo hiểm y tế.

Gia đình sẽ có động thái làm rõ

Về việc có lên tiếng chính thức để đính chính thông tin hay không, ông Hùng cho biết gia đình sẽ có những động thái cụ thể. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được tiến hành sau khi thư ký của nữ ca sĩ trở về từ Trung Quốc.

Trước đó, Siu Black được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một tuần sức khỏe suy giảm, có biểu hiện lơ mơ. Nhờ sự can thiệp kịp thời của y tế, tình trạng của bà đã được kiểm soát và cải thiện dần.