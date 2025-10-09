Xe Skoda Vision O hé lộ diện mạo của Octavia xe điện trong tương lai Skoda giới thiệu mẫu concept Vision O, phiên bản xe điện với thiết kế tối giản, công nghệ AI và nền tảng 800V, dự kiến ra mắt vào 2027-2028.

Bước tiến mới trong ngôn ngữ thiết kế

Tại triển lãm IAA, Skoda gây chú ý khi công bố Vision O, mẫu concept estate được coi là Octavia chạy điện trong tương lai.

Không giống như Epiq hay Elroq vẫn trung thành với phong cách Modern Solid hiện tại, Vision O được xem như một bước tiến lớn, định hình giai đoạn mới của triết lý thiết kế này.

Vision O sở hữu những đường nét đơn giản, mạnh mẽ và mang tính khí động học cao. Phần đầu xe thay thế chi tiết Tech Deck quen thuộc bằng thiết kế Tech Loop mới.

Tay nắm cửa dạng ẩn, mâm xe khí động học và hệ thống điều hướng luồng gió giúp tối ưu hiệu suất. Đèn hậu chữ T cũng tạo dấu ấn nhận diện, đồng thời khoang hành lý có thể mở rộng đến 1.700 lít khi gập hàng ghế sau.

Khoang nội thất hướng đến sự tối giản

Skoda thiết kế Vision O từ bên trong ra ngoài với triết lý tập trung vào khách hàng. Không gian cabin được làm mới hoàn toàn so với các mẫu xe nền tảng MEB. Nội thất theo phong cách tối giản, ưu tiên sự rộng rãi và tiện dụng, với dung tích khoang chứa ban đầu đã hơn 650 lít.

Một trong những điểm nhấn là màn hình Horizon Display dành cho cả người lái và hành khách, tích hợp trợ lý ảo AI Laura nâng cấp. Hệ thống chiếu sáng nội thất Bio-Adaptive Lighting tự động điều chỉnh theo chu kỳ ánh sáng tự nhiên để tạo cảm giác dễ chịu. Bên cạnh đó, những chi tiết Simply Clever quen thuộc như loa di động hay hộp giữ lạnh tích hợp vẫn được giữ lại.

Kích thước và hiệu quả vận hành

Vision O có chiều dài 4,85 m, rộng 1,90 m và cao 1,50 m. Trục cơ sở được tối ưu hóa để đảm bảo không gian nội thất và khoang hành lý rộng rãi.

Thiết kế khí động học đóng vai trò quan trọng, với hệ thống cửa chớp chủ động phía trước và các kênh dẫn khí dọc thân xe, giúp cải thiện cả khả năng vận hành lẫn mức tiêu thụ điện năng.

Công nghệ AI và định hướng phát triển

Mẫu concept này tập trung nhiều vào thiết kế, trải nghiệm người dùng và công nghệ hỗ trợ lái tự động, hơn là công bố chi tiết về động cơ.

Skoda cho biết Vision O sẽ dựa trên nền tảng SSP thế hệ mới của Tập đoàn Volkswagen, với cấu trúc điện 800V tiên tiến. Việc chọn SSP thay cho MEB+ là bước đi dài hạn, dù tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Lịch ra mắt thương mại được dự kiến vào giai đoạn 2027–2028, muộn hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu. Đây sẽ là mốc đánh dấu sự xuất hiện của Octavia chạy điện trên thị trường, thay thế cho các dòng xe cũ kỹ hơn.

Giám đốc điều hành Skoda, Klaus Zellmer, chia sẻ rằng Vision O là sản phẩm kết hợp giữa thiết kế sáng tạo, dung tích khoang hành lý hơn 650 lít, các chức năng hỗ trợ lái tự động và trợ lý AI trực quan.

Ông khẳng định mẫu xe không chỉ nâng tầm trải nghiệm hành khách mà còn gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời mở ra chương mới trong triết lý thiết kế Modern Solid của thương hiệu.