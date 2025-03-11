Slavia Prague vs Arsenal: Xoay tua vẫn vượt trội, 00h45 5/11 00h45 ngày 5/11, Arsenal làm khách Slavia Prague, hướng tới 3 điểm dù xoay tua. Pháo thủ thắng 7 trận Champions League gần nhất; Slavia có 2 điểm/3 trận, 5 trận liền giữ sạch lưới.

Arsenal hành quân đến sân Slavia Prague lúc 00h45 ngày 5/11 (giờ Việt Nam) ở vòng phân hạng Champions League với mục tiêu trọn 3 điểm. Dù nhiều trụ cột vắng mặt buộc phải xoay tua, phong độ và chiều sâu giúp đại diện Ngoại hạng Anh được đánh giá nhỉnh hơn.

Slavia Prague sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League.

Bối cảnh trận đấu Champions League

Giải đấu: Champions League. Vòng đấu: Vòng phân hạng. Địa điểm: Slavia Prague. Thời gian: 00h45 ngày 5/11/2025 (giờ Việt Nam).

Phong độ và trạng thái hai đội

Arsenal giữ nhịp thắng và sạch lưới

Toàn thắng 7 trận gần nhất tại vòng phân hạng Champions League.

Bất bại 10 trận liên tiếp khi gặp các đội bóng Séc ở các giải đấu của UEFA.

Tại Ngoại hạng Anh: thắng 9 trận liên tiếp, giữ sạch lưới 7 trận liền, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.

Slavia Prague vững phòng ngự

Giành 2 điểm sau 3 trận Champions League mùa này.

Chuỗi 5 trận giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, trong đó có thắng lợi 2-0 trước Banik Ostrava để trở lại ngôi đầu bảng 1. Liga Séc.

Đối đầu gần đây

Trong 4 lần chạm trán ở các giải đấu UEFA, Slavia Prague chưa thắng Arsenal. Lần gặp gần nhất, Slavia thua 0-4 ở lượt về tứ kết Europa League mùa 2020/2021, cho thấy Arsenal thường có duyên trước đại diện Cộng hòa Séc.

Lực lượng và khả năng xoay tua

Arsenal

Martin Zubimendi vắng mặt do treo giò (đủ thẻ vàng).

Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Martin Odegaard (đầu gối), Noni Madueke (đầu gối), Gabriel Jesus (đầu gối), Kai Havertz (đầu gối) được cho là sẽ ngồi ngoài.

Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình ở Champions League.

Slavia Prague

Vắng: Ivan Schranz, Filip Horsky, Petr Sevcik, Dominik Javorcek, Tomas Holes, Igoh Ogbu và đội trưởng Jan Boril.

Chiến thuật và điểm nóng

Arsenal nhiều khả năng giữ cấu trúc quen thuộc: kiểm soát bóng chủ đạo, pressing tầm cao và chuyển trạng thái nhanh. Hai cánh với Bukayo Saka và Leandro Trossard là nguồn tạo đột biến, trong khi Declan Rice là điểm tựa kiểm soát trung tuyến.

Slavia Prague có thể ưu tiên khối phòng ngự kỷ luật rồi phản công, tận dụng tốc độ tiền đạo và sự sáng tạo của Lukas Provod. Các tình huống cố định là mũi nhọn đáng chú ý của đội chủ nhà; ngược lại, nếu Arsenal ép được nhiều pha bóng chết, khả năng không chiến của William Saliba, Gabriel Magalhaes và Piero Hincapie có thể tạo khác biệt.

Cầu thủ đáng xem

Bukayo Saka (Arsenal): ngòi nổ ở cánh phải, có thể vừa tạo cơ hội vừa ghi bàn.

Declan Rice (Arsenal): then chốt ở cuộc chiến kiểm soát giữa sân.

Lukas Provod (Slavia Prague): trung tâm sáng tạo trong bối cảnh thiếu vắng Jan Boril.

Chory, Chytil (Slavia Prague): mũi nhọn kỳ vọng ở các pha phản công và không chiến.

Đội hình dự kiến

Slavia Prague Arsenal Markovic; Zima, Chaloupek, Vleck; Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji; Provod; Chory, Chytil Raya; White, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard

Con số then chốt

7: Số trận thắng liên tiếp của Arsenal tại vòng phân hạng Champions League.

10: Chuỗi trận bất bại của Arsenal trước các đội Séc ở UEFA.

9 và 7: Arsenal thắng 9 trận, giữ sạch lưới 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

2/3: Điểm số của Slavia Prague sau 3 trận Champions League mùa này.

5: Số trận giữ sạch lưới liên tiếp gần đây của Slavia Prague.

0-4: Kết quả lần gặp gần nhất, Slavia Prague thua Arsenal ở Europa League 2020/2021.

Nhận định và dự đoán tỷ số

Slavia Prague sở hữu nền tảng phòng ngự tốt và ưu thế sân nhà, nhưng Arsenal có chất lượng tấn công đa dạng cùng chiều sâu đội hình để duy trì nhịp thắng. Đội khách nhiều khả năng kiểm soát thế trận và hướng đến chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Slavia Prague 0-3 Arsenal