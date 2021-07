SLNA có bất lợi khi phải xa 'chảo lửa' sân nhà đi thi đấu tập trung?

Như vậy, trận thua với tỉ số 0 - 2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 10, chính là lần cuối cùng Hoàng Văn Khánh và các đồng đội được chơi trên sân Vinh tại V.League 2021. Và màn so tài với CLB Hà Nội ở vòng 13 giai đoạn 1 cũng sẽ diễn ra trên sân trung lập, thay vì sân Vinh như kế hoạch ban đầu.



Trận thua 0 - 2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là lần cuối cùng Sông Lam Nghệ An được thi đấu trên sân Vinh tại V.League 2021. Ảnh: VPF

Trong quá khứ, sân Vinh từng được xem là "pháo đài không thể công phá". Bằng chứng là phải tới mùa giải 2002, mới có đội bóng đầu tiên rời "chảo lửa thành Vinh" với một chiến thắng, đó là Công an thành phố Hồ Chí Minh (Sông Lam Nghệ An thua Công an thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 0 - 1).