SLNA kiên quyết không cho cổ động viên khiếm nhã với trọng tài vào sân Vinh trận ngày mai (23/7)

(Baonghean.vn) - Chiều nay, trước trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng tại vòng 9 V.League 2022, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc CLB SLNA cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, VPF, đội bóng Hải Phòng để ngăn cổ động viên Trần Tiến Dũng - người đã có hành động nhổ nước bọt vào trọng tài Hồ Ngọc Hà trong trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định tại vòng 8 V.League 2022, vào sân Vinh.

Trước đó, án phạt của cổ động viên này sau khi có hành động khiếm nhã với trọng tài là bị VPF cấm đến sân trong 3 năm, ở tất cả các giải do VPF tổ chức.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa khẳng định: "Chúng tôi đã lên phương án cụ thể, yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn ở tất cả các cổng, tránh để cổ động viên này vào sân. Tuy nhiên, điều này cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi sân Vinh có đến 12 cổng. Vì thế, nếu cổ động viên đó cố tình vào bằng các cổng khác cổng số 12 (cổng 12 dành riêng cho CĐV Hải Phòng), thì sẽ rất khó để phát hiện".

Phó Tổng Giám đốc CLB SLNA cũng nói thêm: "Nếu khi cổ động viên này lỡ vào được sân thì chúng tôi sẽ cố gắng có tác động để đưa cổ động viên này rời sân. Chúng tôi cũng đã phối hợp CLB Hải Phòng yêu cầu họ thông tin đến cổ động viên Trần Tiến Dũng tôn trọng quyết định của VPF. Tôi mong muốn cổ động viên Hải Phòng hãy ủng hộ Ban tổ chức sân Vinh để chúng ta cùng hướng đến trận đấu hấp dẫn, thành công, như người hâm mộ hai đội bóng mong đợi".

Ông Nghĩa cho biết: "Chúng tôi muốn mở cửa để khuyến khích các cổ động viên hãy đến sân để theo dõi đội nhà thi đấu. Từ đó sẽ tạo cảm hứng cho các cầu thủ chơi bùng nổ trên sân. Mặt khác vào dịp nghỉ hè, chúng tôi cũng muốn tạo thêm hình thức giải trí cho các em học sinh, sinh viên. Để các em có thêm một kỳ nghỉ vui vẻ, ý nghĩa".

Để đảm bảo an ninh cho trận SLNA gặp Hải Phòng, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An đã có văn bản về việc triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu ngày 23/7/2022 trên sân Vinh gửi Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Nội dung văn bản cho hay, theo lịch thi đấu Giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2022, ngày 23/7/2022, trên sân vận động Vinh sẽ diễn ra trận đấu bóng đá tại vòng 9 giải bóng đá VĐQG V.League 2022 giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Hải Phòng. Theo đánh giá đây là trận đấu có tính chất căng thẳng cả dưới sân cỏ lẫn trên khán đài bởi hai đội đang nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Theo thông báo của Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng, số lượng cổ động viên đăng ký cổ vũ trên sân Vinh là 200 người. Ban tổ chức sân Vinh bố trí riêng tại cổng A5 và phát vé miễn phí cho cổ động viên vào sân.

Ban tổ chức sân Vinh cũng sẽ bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Vinh dùng xe mô tô dẫn đoàn xe chở cổ động viên Hải Phòng từ cửa ngõ vào thành phố và xuống xe theo thứ tự tại cổng A5, sau đó xe được bố trí đỗ tại sân Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Lực lượng an ninh sẽ huy động cả nam và nữ để kiểm soát chặt chẽ từng người, dụng cụ cổ vũ và đồ thiết yếu khi vào cổng (theo kế hoạch đảm bảo an toàn của Công an tỉnh Nghệ An phê duyệt). Sau khi kết thúc trận đấu, căn cứ vào kết quả Ban tổ chức sẽ mở cửa trong thời gian phù hợp để cổ động viên Hải Phòng rời khỏi sân và lên xe, khi đoàn xe rời khỏi sân lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục dùng xe mô tô dẫn đoàn xe rời khỏi thành phố.

Công an thành phố Vinh sẽ bố trí lực lượng khoảng 150 - 170 người cho các vị trí trong, ngoài sân, các điểm chốt giao thông tại các cửa ngõ vào sân, an ninh trên khán đài. Đặc biệt là khu vực của CĐV Hải Phòng. Ngoài ra, Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An thuê thêm 20 vệ sĩ cùng với cán bộ, nhân viên Công ty hỗ trợ soát vé, kiểm soát an ninh, ngoài sân và trên khán đài. Lực lượng Công an thành phố sẽ lập rào chắn để cấm phương tiện giao thông của khán giả, những người không có nhiệm vụ vào khu vực xung quanh sân vận động trong thời gian trước, trong thời gian diễn ra trận đấu.

Ban tổ chức sân Vinh đã gửi công văn tới Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng để yêu cầu cung cấp số lượng cổ động viên Hải Phòng đến sân Vinh cổ vũ, cửa vào ra, lịch trình của đoàn, đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng có ý kiến với cổ động viên thực hiện theo đúng quy định của Ban tổ chức giải và Ban tổ chức sân Vinh.

Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng là 2 đội bóng có lượng CĐV đông đảo nhất Việt Nam. CĐV của 2 đội đều cổ vũ rất cuồng nhiệt. Trong quá khứ, CĐV giữa 2 đội cũng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Đỉnh điểm là tháng 5/2008, sau trận hoà giữa chủ nhà SLNA và Hải Phòng, sân Vinh náo loạn khi CĐV của hai đội gây hấn với nhau. Có gần 10 người bị thương ở đầu và mặt, trong đó một vài người bị khá nặng, hai xe cứu thương đã được điều tới sân. Xe chở CĐV Hải Phòng sau đó gây tai nạn chết người. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau trận đấu, người hâm mộ Hải Phòng vẫn phải đứng ở giữa sân Vinh để tránh nguy hiểm, khi CĐV SLNA bao vây vòng ngoài...