Số 13147 ngày 18-4-2022

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 3 ngày (23 – 25/5), Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho các đồng chí tân binh năm 2022.

(Baonghean.vn) - Lễ an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tham gia ý kiến tại phiên thảo luận tổ; Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc tại huyện Tương Dương; Công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, Nghệ An tăng 1 bậc… là những thông tin nổi bật ngày 25/5.