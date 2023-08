Số ca mắc bệnh tay chân miệng ở Nghệ An có xu hướng tăng dần

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Số ca mắc tay chân miệng ở Nghệ An không nhiều và cũng chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên người dân không nên chủ quan với bệnh.

Phân bố số ca mắc/nghi mắc Tay chân miệng theo tuần năm 2022 và 2023. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An: Trong tuần qua, Nghệ An ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc/nghi mắc tay chân miệng tại huyện Nghĩa Đàn (7), huyện Nghi Lộc (4), Diễn Châu (3), TP Vinh (1); tăng 12 trường hợp so với tuần trước và không có trường hợp tử vong.

Tổng số trường hợp mắc/nghi mắc cộng dồn từ đầu năm đến nay là 43 trường hợp, thấp hơn 62,9% so với cùng kỳ năm 2022 (116 trường hợp). Năm 2023 chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Điều đáng quan tâm là trong những tuần gần đây ghi nhận số ca mắc tăng dần so với cùng kỳ năm 2022.

Phân bố số ca mắc /nghi mắc Tay chân miệng theo địa phương năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Để chủ động phòng chống, Tiến sĩ Chu Trọng Trang – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An khuyến cáo: Người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ;

- Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng;

- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường;

- Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh;

- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh;

- Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất./.